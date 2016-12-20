Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün Ankara-Moskova uçuşumuzun sonuna doğru Ankara’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katıldığı bir sergi açılışında vefat ettiğini öğrendik, gerçekten şok oldum. Her şeyden önce bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştirdi ve daha sonra da açıklamada bulundu. Tüm Türkiye olarak bu saldırıyı lanetliyoruz. Türk halkı gerçekleri görüyor, aynı şekilde gerek Rusya Federasyonu yönetimi ve Rus halkı da bu saldırının amacının ne olduğunu çok iyi görüyor. Bu saldırı sadece Andrey Karlov’u hedef almamıştır, saldırı Rusya’yı hedef almıştır, Türkiye’yi hedef almıştır ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır. Normalleşmeye başlayan ve birçok alanda işbirliğini ortaya koyan, irade ortaya koyan Rusya ve Türkiye ilişkilerini bozmak için planlanmış bir saldırıdır. Ama hem Rusya tarafından yapılan açıklamalar, hem de biz de aynı şekilde vurguluyoruz, bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz. Çünkü Rusya-Türkiye ortaklığının ve ilişkilerin güçlenmesinin bölge için önemini biliyoruz, sadece iki ülke için değil” dedi.

Saldırının iki ülkenin bu işbirliğini bozmaya yönelik olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Ve son günlerde özellikle Halep’ten masum insanların kurtarılması ve daha sonra kalıcı bir ateşkesi sağlama yönündeki çabalarımız ve siyasi bir çözüm için çabalarımız herkes tarafından görüldü. Rus halkı da gördü, bizim vatandaşlarımız da gördü ve bu süreçte gerçekten Rusya’nın tutumunu takdir ettiğimizi de cuma günü basın toplantısında da vurgulamıştım, her vesileyle de vurguluyoruz. Dolayısıyla bu saldırı gerçekten iki ülkenin bu işbirliğini bozmaya yöneliktir” diye konuştu.

“Ben öncelikle Büyükelçi Andrey Karlov’un eşine, annesine, ailesine başsağlığı diliyorum” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Aynı şekilde başta dostum Sergey Lavrov olmak üzere kendisiyle de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz, Rus Dışişleri Bakanlığı camiasına da başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde dost Rus halkına da gönülden başsağlığı diliyorum. Moskova’ya indiğim andan itibaren gerek benim şehrim Antalya ve Alanya’dan, gerekse tüm Türkiye’den birçok insan üzüntülerini dile getirdi ve başsağlığı dileklerini Rus halkına iletmemi rica ettiler. Andrey Karlov iyi bir diplomattı, gerçekten göreve başladığı günden bu tarafa en zor şartlarda bile, o uçak düşürme hadisesinden sonraki zor günlerde bile ikili ilişkilerin gelişmesi için çok çaba sarf etti, zor günlerde gerçek bir diplomat olduğunu herkese gösterdi. Ama Andrey Karlov sadece iyi bir diplomat değildi, mükemmel bir insandı, bir dosttu. En son Tataristan Cumhurbaşkanının Ankara’ya ziyareti sırasında bakanlığıma da gelmişlerdi ve orada şakalaşmıştık da kendisiyle. Gerçekten benim için de kişisel bir dostu, o nedenle de çok üzgünüm. Gerçekten tüm Türkiye, Türk halkı çok üzgün. Rusya’da da, Türkiye’de de aklıselim hakim. Ve bunun arkasında ne var, ne planlandı, bunu da birlikte ortaya çıkartacağız. Sayın Putin’in Cumhurbaşkanımıza önerdiği soruşturma için ortak bir komisyon kurmayı hemen Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmeden olumlu cevap verdi, olumlu karşıladı ve ortak çabamızla şeffaf bir şekilde bu hain saldırının arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağız ve hesabını da elbette hukuk çerçevesinde soracağız, ama bu oyunu bozacağız. Diğer taraftan, bu tür saldırılar Rusya’yla birlikte teröre karşı bizim mücadelemizi güçlendirecektir, arttıracaktır, bunu da vurgulamak isterim. Bir kere daha Rusya’ya, Rus halkına başsağlığı diliyorum. Bizzat dostum Sergey Lavrov’a da bu dileklerini bildireceğim. Buraya esasen Suriye’nin geleceğiyle ilgili bir toplantıya katılmak üzere gelmiştik, yarın Milli Savunma Bakanımız da gelecek ve bu işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan da alıkoymayacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Başbakanımız bu akşam Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği menfur terör saldırısı bağlamında başsağlığı ve taziye dileklerimizi dile getiren Sayın Başbakanımız, olayın başından itibaren Rus makamlarını bilgilendirdiğimizi, bizzat takip edeceği soruşturmanın itinayla yürütüleceğini ve bu olayın bütün bağlantıları ile açığa çıkartılacağını vurgulamış; bu alçakça olayın sadece Türk-Rus ilişkilerini değil, bölgesel sorunlara çözüm bulma arayışlarını da hedef aldığını kaydetmiştir. Çok değerli bir diplomat olan ve son olarak Moskova ziyareti ve Tataristan Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında bir araya geldiği Büyükelçi Karlov'un vefatından şahsen büyük üzüntü duyduğunu da eklemiştir. Başbakan Medvedev, trajik bir gün yaşadığımızı ve bu terör saldırısının profesyonel bir büyükelçilerini ve Türk-Rus ilişkilerini hedef aldığını kaydetmiştir. Gerekli soruşturmanın yapılacağından emin olduğunu ifade eden Rus Başbakan, taziye dilekleri için Sayın Başbakanımıza teşekkür etmiştir. İki Başbakan ilerleyen süreçte temas halinde kalma hususunda mutabık kalmıştır" dedi.