Bakan Çavuşoğlu: 'Cezaevi inşaatları suistimal ediliyor'

Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Belediyesi ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından düzenlenen, ‘Ne Ararsan Manavgat’ta Var’ Ticaret Fuarı’na katıldı. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Çavuşoğlu, MATSO’nun Manavgat’a kazandırdığı iki fuarın marka olduğunu belirtti. Manavgat’ın ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "4 tane kavşağı birleştirip iki tane köprülü kavşak yaptık çevre yolunda. İki tane daha yapmamız gerekiyor. Side Kavşağını da acil olarak yapacağız. Her misafirimizin huzuru ve mutluluğu bizim için önemlidir. Paradan daha önemlidir. Seydişehir’e kadar yolu düz ve duble şekilde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manavgat'ın doğalgaza ihtiyacı var. Çiftçiler de, turizmciler de vatandaşlarımız da kullanacak. Antalya’da 6 ilçeyi seçtik bunlardan birisi Manavgat’tır. Organize sanayi bölgesi sorunları anlatıldı. Yer sorununu çözeriz. Hiçbir mazeretin arkasında sığınma hakkımız yok. Fuar merkezi ihtiyacını karşılamamız gerekir. Evrenseki tarafında bir yer var. Çalışmasını yapalım bunu da gerçekleştirelim" diye konuştu.

"Biz de istemeyiz cezaevi yapmayı ama nüfusumuz artıyor"

Ilıca’nın yukarısına yapılan cezaevinin eleştirildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef suistimal ediliyor. Buranın turizmle ilgili diğer yatırımlarla ilgisi yoktur. Popülizm yapmaya gerek yok ama yaptığımız yatırımları dengeli yapıyoruz. Akseki’ye de açık cezaevi yapıyoruz. Biz de istemeyiz cezaevi yapmayı ama nüfusumuz artıyor. Adi suçlarda oluyor. Ama hainler de, teröristler de var. Onlar da hak ettiği cezayı almalıdır. Şehrin her yerini kamera sistemleri ile donatıyoruz" dedi.

"Yapamayacağımız sözleri vermedik"

Manavgat’ta arazilerin rahatlıkla sulanabilmesi için baraj ve gölet yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Manavgat büyüyor. Nüfusu 226 bini geçti. İlçenin güzel ve cazip olduğu için yatırımcılar da oluyor, yaşamaya gelenler de oluyor. Hastanemizin kapasitesini arttırıyoruz. Yeni 500 yataklı hastane ihtiyacını görüyoruz ve bunu da ilçeye kaz kazandıracağız. Değişik mahallere semt, klinik ve sağlık ocağını kazandıracağız. Sorgun Çamlığını da büyük bir kent ormanına dönüştüreceğiz. Bir devlet üniversitesini Manavgat’a kazandıracağız. Biz bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin vaadinde bulunmadık. Vaat ettiklerimizin de gerçekleşmesi için sonuna kadar ilerliyoruz, engel tanımıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"10 önemli projenin 6'sı Türkiye'de"

Dünya önemli ekonomik sorunlar çekerken Türkiye’nin yüzde 7 büyüdüğünü kaydeden Çavuşoğlu "Bunlar boş sözler değil rakamlar konuşuyor. Dünyada gerçekleştirilen 10 önemli projenin 6’sı Türkiye’de. Edirne’den Kars'a kadar hızlı tren hedefimiz var. Türkiye artık sınırlarını aşıyor. Hızlı trenle Orta Asya’ya kadar ulaşacağız" dedi.

"Hükümet konağı yapılacak"

Vali Münir Karaloğlu, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere başarılar şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.

Manavgat’a çok önemli kamu yatımlarının devam ettiğini dile getiren Vali Karaloğlu, "İki kavşak tamamlandı. Sağlık kompleksi inşaatı şuan devam ediyoruz, yüzde 85’i tamamlandı. Manavgat Geçlik Merkezi’nin yapımı devam ediyor. Konya’ya bağlayacak olan Taşağıl üzerinden devam eden duble yol tünel çalışmasıyla hızla devam ediyor. Side bölgesindeki tarihi yapıların restorasyonu, sokak yenilenmesi cephe yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Manavgat Kaymakamlık binasının yeri tahsis edildi. Projeleri tamamlandı. Proje biter bitmez ilçeye yakışacak bir hükümet konağını kazandıracağız. Manavgat iyi yolda" dedi.

"Başkandan OSB ve fuar merkezi isteği"

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise ticaret fuarı değil bir de istihdam fuarı yaptıklarını söyledi. 3-4 Mart 2018 tarihinde bir fuarı daha gerçekleştireceklerini hatırlatan Boztaş "Bir fuar alanımızı olsa MATSO olarak beş tane fuarı yapabileceğimi vadediyorum. Artık Manavgat’a bir fuar alanına ihtiyacımız var bunu talep ediyoruz. Bu alanla birlikte OSB ile ilgili sıkıntımız var. Ürünlerimizi işleyebilecek OSB’ye ihtiyacımız var. Müracaatlarımız oldu. Hukuki bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda da destek bekliyoruz. Bir fakülte kaldı o fakülteyi de açarsak Manavgat üniversiteye kavuşacak" diye konuştu.

"81 firma var"

Fuarda 81 firmanın stant açtığını kaydeden Boztaş, "250 bin yatak var. Aradığınız ürün ve mallar Manavgat’ta var. Manavgat’ın parası burada kalmalıdır. Başka yerde bir şey aramaya gerek yok. Ne varsa Manavgat’ta var" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol stantları gezdi. Çavuşoğlu’na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç,İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

İsa Akar-Memiş Akın

