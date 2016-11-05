Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Ligi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Bakan Çavuşoğlu, bazı HDP milletvekillerine ilişkin hukuki süreç hakkında; yapılan işlemlerin hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemeleri üzerine bahsi geçenler hakkında işlem yapıldığını, Türkiye’de tüm vatandaşların hukuk önünde eşit olduğunu ve dolayısıyla hiç kimsenin kendisini Türk kanunlarının üstünde göremeyeceğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu'nun görüşme vesilesiyle PKK’ya ve iltisaklı örgütlere bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli çevrelerce verilen destekten dolayı Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı da muhatabının dikkatine getirdiği öğrenildi.