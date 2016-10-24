Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 27 Ekim 2016 tarihinde Estonya’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Estonyalı mevkidaşı Jürgen Ligi'nin yanı sıra Başbakan Taavi Roivas ile de bir araya gelmesinin öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle ayrıca iki ülke arasında müzakereleri tamamlanmış olan diplomatik misyon ve konsolosluk mensupları ailelerinin istihdamına ilişkin bir anlaşmanın da imzalanması planlanmaktadır. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleri ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Pelin Üzek