Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili’nde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Bakü’de kurulacak İİT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü imzaladı. Türkiye, İTT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü ilk imzalayan ülke Türkiye oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili’nde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Bakü’de kurulacak İİT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü imzaladı. Türkiye, İTT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü ilk imzalayan ülke Türkiye oldu.
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