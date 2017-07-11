Diğer
Kategoriler

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde Bakü'de kurulacak İİT Çalışma Merkezi'nin tüzüğünü imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahilinde temaslarına devam ediyor

11 Temmuz 2017 09:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili’nde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Bakü’de kurulacak İİT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü imzaladı. Türkiye, İTT Çalışma Merkezi’nin tüzüğünü ilk imzalayan ülke Türkiye oldu. 

Etiketler: dışişleri bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!