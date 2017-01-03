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Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

03 Ocak 2017 23:14

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısı hakkında taziyelerini sunarak, Fransa’nın Türkiye’yle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu’nun, verdiği destekten ötürü muhatabına teşekkür ettiği, son dönemde yaşanan terör saldırılarının Türkiye’yi mücadelesinden caydırmayacağını ve Türkiye’nin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdiği öğrenildi. Görüşmede, DEAŞ’la mücadelede her alanda işbirliğinin önemi de vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, ateşkes ve Astana’ya giden süreç dahil Suriye bağlamındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

(Onur Emre Durak/İHA)

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon görüşmesi


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