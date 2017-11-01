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Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında mücadele ediyor

Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Golf Turnuvası’na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Grup usulü oynanan turnuvada, Çavuşoğlu’nun gurubunda olimpiyat şampiyonu İngiliz Justin Rose da yer alıyor.

Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında mücadele ediyor

01 Kasım 2017 15:08

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te ve 54 ü profesyonel, 162’si amatör olmak üzere 216 sporcunun katıldığı Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Golf Turnuvası, dün başladı. Regnum Carya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde turnuvaya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, grubunda Olimpiyat şampiyonu İngiliz Justin Rose, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ile mücadele ediyor. Golf sopasını alıp başarılı atışlar geçekleştiren Çavuşoğlu, rakipleriyle kıyasıya yarıştı.

Bugün sona erecek turnuvada 54 grup yer alıyor ve her gurubunda birer profesyonel ile üçer amatör golfçü mücadele ediyor.Suat Metin - Harun Erdoğdu

 

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