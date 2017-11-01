Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasında mücadele ediyor

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te ve 54 ü profesyonel, 162’si amatör olmak üzere 216 sporcunun katıldığı Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Golf Turnuvası, dün başladı. Regnum Carya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde turnuvaya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, grubunda Olimpiyat şampiyonu İngiliz Justin Rose, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ile mücadele ediyor. Golf sopasını alıp başarılı atışlar geçekleştiren Çavuşoğlu, rakipleriyle kıyasıya yarıştı.

Bugün sona erecek turnuvada 54 grup yer alıyor ve her gurubunda birer profesyonel ile üçer amatör golfçü mücadele ediyor.Suat Metin - Harun Erdoğdu