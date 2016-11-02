Regnum Carya Golf Club sahasında dün başlayan Turkish Airlines Open Pro-Am golf turnuvasının 2. gününde basın toplantısının ardından sahaya geçen Bakan Çavuşoğlu turnuvada İngiliz eski futbolcu David Platt, Profesyonel Golfçü Dany Willet, Thomas Bucley ile birlikte golf oynadı. Ünlü golfçü Dany Willet Amerika’da en önemli turnuva olan Master turnuvasında aldığı imzalı bayrağı Bakan Çavuşoğlu’na hediye etti. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Paul Lawrie, Andrew Chandler ile birlikte oynadı. Turnuvaya Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Opet Yönetim Kurulu Başkanı ve Regnum Otel sahibi Fikret Öztürk’ün yanı sıra amatör golfçüler de katıldı. İyi bir çıkış yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilk vuruşu diğer golfçülerin beğenisini topladı.