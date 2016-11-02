Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bakan Çavuşoğlu golfteki maharetlerini sergiledi

Bakan Çavuşoğlu golfteki maharetlerini sergiledi

Turkish Airlines Open Pro-Am golf turnuvasının 2. gününde bir profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan turnuvaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu golfteki maharetlerini sergiledi

02 Kasım 2016 15:29

Regnum Carya Golf Club sahasında dün başlayan Turkish Airlines Open Pro-Am golf turnuvasının 2. gününde basın toplantısının ardından sahaya geçen Bakan Çavuşoğlu turnuvada İngiliz eski futbolcu David Platt, Profesyonel Golfçü Dany Willet, Thomas Bucley ile birlikte golf oynadı. Ünlü golfçü Dany Willet Amerika’da en önemli turnuva olan Master turnuvasında aldığı imzalı bayrağı Bakan Çavuşoğlu’na hediye etti. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Paul Lawrie, Andrew Chandler ile birlikte oynadı. Turnuvaya Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Opet Yönetim Kurulu Başkanı ve Regnum Otel sahibi Fikret Öztürk’ün yanı sıra amatör golfçüler de katıldı. İyi bir çıkış yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilk vuruşu diğer golfçülerin beğenisini topladı.

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!