Bakan Çavuşoğlu: 'Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım ayında kendisini Antalya'da ziyaret eden Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'e iade-i ziyarette bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bakan Çavuşoğlu'nu, memleketi Goslar'da 11. yüzyılda yapılan Kaiserpfalz Sarayı’nda ağırladı. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, ilişkilerini hem dış politikada hem de ekonomik alanda kuvvetlendirme mesajı verdi. Basın toplantısının ardından Gabriel, Çavuşoğlu’na memleketi Goslar’ı gezdirdi ve ardında yemekli çalışma toplantısına geçildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklamasında, "Sigmar, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tarihinden bahsetti. Özellikle de Türk ve Alman dostluğunun binlerce yıl, yüzlerce yıl geriye gittiğini de hatırlattı. Gerçekten tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş sorun yaşamamış, savaşmamış adeta iki ülkenin Dışişleri Bakanlarıyız bugün. Bugün bazı konularda görüş ayrılıklarımız var, bazı sorunlar da yaşadık. Hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu, gerginlik de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz iki Dışişleri Bakanı olarak. Esasen hem Almanya hem Türkiye iki gururlu, onurlu devlettir. Alman ve Türk halkları da gururludur. Dolayısıyla her iki halkta baskı, tehdit yada buna benzer yöntemlere boyun eğen halklar değildir. O sebeple bu tür yöntemleri doğru bulmuyoruz. Tam tersi karşılıklı anlayış, diyalog, işbirliği ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi çok daha iyi geliştirebileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Antalya'daki gibi samimi bir ortamda ilişkilerimizi daha da geliştirebilmek için neler yapmalıyız?" diyen Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte Sigmar’ın da söylediği gibi mekanizmaları işletmeye başlamamız lazım. Karma ekonomi komisyonunun tekrar yapılması için ilgili bakanlarımıza tavsiyede bulunacağız. İki Dışişleri Bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Görüşmemiz gereken çok konular var. Sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgesel konular ve sorunlar açısından da uzmanlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın düzenli bir şekilde bu istişareleri yapmasında fayda var. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi geliştirmek için somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi gerekiyor"

Türkiye’nin AB üyeliği sürecine değinen Çavuşoğlu, "Sigmar’ın da söylediği gibi her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Bu mümkün değil zaten. Ama görüş ayrılıklarını yada anlaşamadığımız konuları bazen parantez içine alıp yola devam etmemizde fayda var. Örneğin bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile ilgili karşı karşıya kaldığımız durumu biliyoruz. Bu konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeler için kazan-kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye’yle Almanya’nın görüşleri tamamen örtüşüyor"

DEAŞ’a karşı yakın işbirliği içerisinde olduklarına değinen Çavuşoğlu, "Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ’a karşı da yakın işbirliği içindeyiz. Özellikle bizim bölgemizdeki konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye’yle Almanya’nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarını, güvenliğini istiyoruz. Terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Ayrıca bu sorunların oluşturduğu başka sorunlarda var, göç gibi insani konular var. Bu konuda da bugüne kadar Almanya’yla yakın işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

"'Terör örgütü bugün bana dokunmuyor o yüzden iyidir' anlayışı doğru değildir"

PKK ve FETÖ konularına değinen Çavuşoğlu, "Bu konuda bizim Almanya’dan beklentilerimiz var. Çünkü Almanya’da hem PKK hem de FETÖ var. PKK ile ilgili 4 bin 500 civarında açılmış dava var. Bu davalar uzun zamandır devam ediyor. Almanya, PKK’nın gösterilerini durdurmaya kalktığı zaman bile bu terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu görecektir. Bunu Sigmar’a daha önce de söylemiştim. En son gösteride Alman polisi haklı olarak müdahale edince gerçek yüzünü gösterdi PKK. Dolayısıyla terör örgütü bugün bana dokunmuyor o yüzden iyidir anlayışı doğru değildir. Terör örgütü bugün saldırmazsa yarın saldırır. O nedenle terör örgütlerinin uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Daha sıkı işbirliği içinde olmalıyız" diye konuştu.

Mehmet Koca