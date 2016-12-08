Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Brüksel’deki temaslarını tamamlamasının ardından Almanya’ya geçti. Bakan, Hamburg’da 23. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, Almanya’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, FETÖ’nün 15 Temmuz’da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade etti. Jetlerin TBMM’yi bombaladığını, tankaların sivillerin üzerinden geçtiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, 248 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Türk insani bu darbe girişimini engelleyip demokrasiyi savundu" ifadelerini kullanarak, tüm gerekli adımların atıldığını söyledi. Örgütün 170 ülkede terör ağının bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "El Kaide, DEAŞ ve terör örgütleri ile mücadele ediyoruz ve FETÖ’nün bunlardan bir farkı yok. İyi terörist yoktur ifadesi unutulmamalıdır" ifadesini kullandı.

Aşırıcılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığının dünyanın her yerinde arttığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle bölgemizde arttı. Ancak durum daha önce hiç bu kadar tehlikeli ve endişe verici olmamıştı" dedi.

Çavuşoğlu toplantının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.