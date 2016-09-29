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Bakan Çavuşoğlu ile Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen, bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Danimarka ile karşılıklı yatırım miktarına baktığımız zaman bu rakamlar bizi tatmin etmedi. Danimarkalı iş adamlarının Türkiye’deki yatırım miktarı 400 milyon dolar civarında. Bizim iş adamlarımızın Danimarka’daki yatırım miktarı sadece 23 milyon dolardır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen, bir araya geldi

29 Eylül 2016 16:25

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen ortak basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri dayanışmayı bir kere daha vurgulamak için Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen’in bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Darbe girişiminin hemen arkasından bu güçlü desteği kendisinden ve Danimarka’dan görmüştük. Bugün ki görüşmelerimizde 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Bu süreçte AB Konseyi ile iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşması, geri kabul ve vize serbestisi anlaşmalarının uygulanması sürecini de değerlendirdik. Suriye’de ki süreci ele aldık ve DAEŞ’e yönelik operasyonlarımızı ve Fırat Kalkanı operasyonunu gündemimize aldık ve Danimarka’nın, Türkiye’nin DAEŞ’e yönelik operasyonlarına ilişkin desteğini bir kez daha duymaktan mutluluk duyduk. DAEŞ’e karşı yönelik koalisyon içinde en aktif katkı sağlayan ülkelerden bir tanesi Danimarka’dır. İncirlik Üssünde Danimarka F-16’ları ve gerekli personel mevcuttur. DAEŞ’e yönelik operasyonlara aktif bir şekilde katılmaktadır. NATO içinde birçok alanda Danimarka ile iş birliğimiz devam etmektedir. NATO’nun faaliyetlerine özellikle Afganistan dahil birçok bölgedeki faaliyetlerine en çok katkı sağlayan iki müttefikiz. Bundan sonraki süreçte de iş birliğimiz devam edecektir. Teröre karşı dayanışmamız devam edecek. Başta DAEŞ olmak üzere FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadelemizi de değerlendirdik. İkili ilişkilerimiz de gözden geçirdik. Siyasi ilişkilerimizin yanında ekonomik ilişkilerimizi ve özellikle ticaret hacmimizi büyütmek istiyoruz. 5 milyar dolarlık hedefimizin 3’te birine ulaştık. Yaklaşık 1.7 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Fakat karşılıklı yatırım miktarına baktığımız zaman bu rakamlar bizi tatmin etmedi. Danimarkalı iş adamlarının Türkiye’de ki yatırım miktarı 400 milyon dolar civarında. Bizim iş adamlarımızın Danimarka’da ki yatırım miktarı sadece 23 milyon dolardır. 400 binden fazla Danimarkalı turisti Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlişkilerimizi güçlendirebileceğimiz çok alan var. Bunun içinde değerli dostum Jensen ile yakın iş birliği içerisinde çalışmak durumundayız” açıklamasında bulundu.  

İlker Turak


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