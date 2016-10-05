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Bakan Çavuşoğlu: 'Irak Meclisi’nin yaptığı açıklamayı iyi niyetli bulmuyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak Meclisi’nin TBMM’de her sene yenilenen tezkerenin tekrar kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı iyi niyetli bulmuyoruz. Irak halkının tamamını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Irak Meclisinin yaptığı açıklamayı iyi niyetli bulmuyoruz

05 Ekim 2016 20:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutu'nda gerçekleşen heyetlerarası görüşmenin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Irak Meclisi’nin Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini duyurması ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce Irak Meclisi’nin TBMM’de her sene yenilenen tezkerenin tekrar kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı iyi niyetli bulmuyoruz. Irak halkının tamamını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. 2007’den bu yana her yıl bu tezkere yenileniyor. Bunun amacı Irak’ta konuşlanan ve Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını arttıran PKK’ya yönelikti. Bu son tezkerede DAEŞ’te dahil edildi. Çünkü Irak’taki DAEŞ mevcudiyeti doğrudan Türkiye’ye tehdit oluşturmaktadır. Biz isteriz ki Irak güvenliğini ve istikrarını tesis etsin ve bu tür terör örgütlerini ülkesinde barındıramasın. Irak’ın içinde bulunduğu bu tablo maalesef ve bölünmüşlük, bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerini de etkiliyor. Maliki’nin mezhepçi politikaları Irak’taki tabloyu oluşturmuştur. Eğer Irak’ta istikrar ve güçlü bir yönetim olsaydı DAEŞ gibi bir terör örgütü küçük bir grupla göreceli olarak Musul ve Irak’ın bölgedeki diğer topraklarını işgal edemezdi.

Biz her şeyden önce Irak’tan kaynaklanan DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerine yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı da kullanarak tedbirimizi almak durumundayız. Diğer taraftan Irak’ın terörle mücadelesini destekliyoruz. Başika kampı yeni kurulmadı. Başika kampı, Irak yönetiminin bilgisi dahilinde kuruldu. O bölgede DAEŞ’e karşı yerel güçlerin eğitilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bağdat yetkilileri gelip bu kampı ziyaret ettiler, hatta maddi destekte verdiler. Irak içindeki iç siyasetteki sorunlar sebebiyle bu birdenbire oldu. Bizim tavrımız son derece nettir. Biz güçlü, istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına çok önem veriyoruz. Irak’ın bölünmesi ya da istikrarının bozulması her şeyden önce Türkiye’nin çıkarına değil, bizim çıkarlarımızla çelişir. Buradaki Başika kampı ve diğer kampların tek amacı var, o da yerel güçleri eğiterek ve donatarak DAEŞ’e karşı kaybettikleri Irak topraklarının geri alınmasıdır. Başika kampında sadece 750’den fazla DAEŞ teröristini öldürdük. Buradan bile ciddi destek veriyoruz. Burada iç siyasi kaygılardan dolayı Irak’ın bu tür politikalar ortaya koyması komşuluk ilişkilerimize ve dostluğumuza yakışmaz. Biz mezhepçi bir Irak’ta görmek istemiyoruz. Irak halkının tamamını kardeş olarak görüyoruz. Irak’la olan ilişkilerimize önem veriyoruz. Irak’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Irak’ın sınır bütünlüğü için üzerimize düşen görevi yapacağız. Bu düşüncelerimizi Irak’ın Ankara Büyükelçisi ile de paylaştık. Biz bunları aşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Suriye’de sağlanamayan ateşkes ile ilgili soruya ise Çavuşoğlu şu cevabı verdi:
“Suriye’deki ateşkesle ilgili bugüne kadar çok toplantı yaptık. Her seferinde ateşkesin rejim ve onları destekleyen güçler ya da ülkeler tarafından ihlal edildiği açıkça ortadadır. İnsani yardımlar konusunda maalesef BM de, biz de başarısız olduk engellemelerden dolayı. BM konvoylarının sınırın diğer tarafına geçirilmesi, yardımların koordinasyonu konusunda biz üzerimize düşeni yaptık. Baktık bu çabalar sonuç vermiyor. Tekrar bir araya geleceksek eğer bugün Kerry ile bunu değerlendirdik. Tekrar kararlar alacaksak gerçekten anlamlı görüşmeler yapmamız lazım.” 

İlker Turak
 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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