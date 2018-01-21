Bakan Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı Caferi ile görüştü

Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Çavuşoğlu, Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılanmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar İbadi ve Meclis Başkanı Selim El Cuburi ile de bir araya gelecek.