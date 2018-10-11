Bakan Çavuşoğlu Irak'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta geldi. Bakan Çavuşoğlu 2 günlük ziyareti kapsamında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek ve Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Çavuşoğlu, Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket edecek.

Çavuşoğlu ziyaret kapsamında Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri ve Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanlarını değerlendirecek.