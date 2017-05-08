Bakan Çavuşoğlu Karadağ’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu’nun, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç’in daveti üzerine 9-10 Mayıs tarihlerinde Karadağ’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Bakanlıktan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç tarafından kabul edilmesi ve Bakan Darmanoviç’le görüşmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Söz konusu ziyaretin, Karadağ ile ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin iş birliğinin pekişmesine imkan sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca, Karadağ’ın NATO üyeliğinin hemen öncesinde düzenlenecek bu ziyaretin, Balkan ülkelerinin ve özellikle Karadağ’ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine verilen desteğin vurgulanması açısından da zamanlamasına ve önemine dikkat çekildi.

İlker Turak