Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı davası hakkında konuştu: 'Kamuoyuyla paylaşmadığımız bilgiler var'

Japonya'ya resmi ziyaret için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde Japon gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen konferansta Japon basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirdi. Türkiye'nin Japonya'ya gibi yaptırımlardan muaf olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Türkiye her yaptırımlara her zaman karşıdır. Yaptırımlar yerine anlamlı dialog ve sözleşmeler daha işe yarar adımlardır. İran bizim önemli bir komşumuz, petrolü ve doğal gazı onlardan alıyoruz, Japonya gibi bizim de enerji kaynağımızı değiştirmemiz kolay değil. İran'a yaptırım uygulamanın tehlikeli olduğu konusunda ABD'yi uyardık. Sadece komşu devletler değil birçok devlet yaptırımlardan etkileniyor” dedi.

“Suudi Başsavcı sorularımızı cevaplamadı”

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruları cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'a gelen 15 kişilik suikastçı ekibin birisi tarafından yönlendirildiklerine inandıklarının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın da yazdığı makalede dediği gibi Kral Selman'ın suikasta ilgisi yok. Ancak suikastçılar birisinden emir aldılar, ‘Peki emri kimden aldılar', bu bizim Suudilere sorduğumuz basit bir soru. Hala soruşturma devam ediyor, Suudiler bizimle ortak çalışma komisyonu kurmak istediler biz de kabul ettik. Ancak bu grubun sonuca yönelik olması lazım. Suudi Arabistan Başsavcısı Türkiye'ye geldiğinde Türk Başsavcıların sorduğu hiçbir soruyu cevaplamadı” ifadelerini kullandı.

"Deliller tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral Selman'la telefonda iki defa görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Kral'ın kendi vatandaşını öldürtmeyeceğine şahsi olarak inanıyor. Tabii bizim de elimizde kanıtlar var bunların bazılarını kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyuyla paylaşmadığımız bilgileri de dava ile ilgilenen ülkelerle paylaştık. Kanıtların bizi götürdüğü sonuca tamamen emin olduğumuzda hepsini paylaşacağız.Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın suikast emri veren olmadığına emin ancak, 15 kişilik suikast ekibi de kendi kendilerine Türkiye'ye gelmediler. Bir emir almadan bu 15 kişinin Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye cinayet işlemek için gelmeleri imkansız” açıklamasında bulundu.

Hafta sonu Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne görüşeceğini soran gazetecilere cevap veren Çavuşoğlu, “Rusya ile son yıllarda ilişkilerimiz derinleşiyor. Liderlerimiz karşılıklı birçok konuyu görüşecekler, Suriye her zaman gündemimizde, Rusya İdlib muhtıramızın muazzam destek veriyor. Suriye gibi diğer bölgesel sorunları görüşecekler” şeklinde konuştu.

“ABD suçlu iadesinde ikiyüzlü davranıyor"

Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yaptırım uygulamasını ve ABD ile yaşanan FETÖ sorunlarının nasıl çözüleceği sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, “İlk olarak Rahip Brunson, rahiplik faaliyetlerinden dolayı yargılanmamıştı zaten uzun yıllardır Türkiye'de uzun zamandır rahiplik yapıyordu. Ancak PKK ve FETÖ ile ilişkileri olduğu için yargılanıyordu ve bunun için 3 yıllık hapis cezası aldı. Yeterince tutuklu kaldığı için de serbest bırakıldı” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD tek bir vatandaşı için yaygara kopardı ancak FETÖ 251 Türk vatandaşını öldürdü. 2 bin 193 vatandaşımız da ciddi şekilde yaralandı ve bu terör örgütünün lideri Fethullah Gülen ABD'de ikamet ediyor. Biz de ABD'den iadesini istedik ve mahkeme kararlarını ABD'ye gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD PKK'ya açıkça destek veriyor”

ABD'nin Suriye'de terör örgütlerini desteklediğini hatırlatan Çavuşoğlu, “ABD'nin de onayladığı gibi PKK ve YGP arasında bir fark yok. PKK, ABD'nin terör listesinde ve ABD bizim PKK ile mücadele ortağımız. ABD'nin Suriye'de PKK ve YPG'yi desteklemesi bizim için kabul edilemez” dedi.

Fethullah Gülen ve örgütü hakkında ABD'de soruşturma açıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Şimdi de FBI, FETÖ hakkında ve ABD'deki faaliyetleri üzerinde soruşturma açtı. Japonya'da soruşturma başlattı diye hatırlıyorum. FETÖ'ye yönelik soruşturma bittiğinde Japonya'da vergi kaçakçılığı ve para aklama gibi suçları FBI gibi ortaya çıkaracağına inanıyorum” diye konuştu.

“Japonya bizimle aynı hassasiyetleri taşıyor”

Türkiye'nin Suriye'de ateşkese varılması için elinden geleni yaptığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Soçi'de İdlib muhtırasını imzaladık, anayasa komisyonu kurulması için de çalışıyoruz. İstanbul'da düzenlediğimiz zirvede de gayretimizi tekrar gösterdik. İslam İşbirliği Örgütü ile Filistinliler ve Orta Doğu için gayret gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Japonya, Filistinli Mülteciler Yardım Fonun Bağış Konferansına ev sahipliği yaptı, bu sebeple Japonlara çok müteşekkiriz" diyerek Japonya'nın da Türkiye'ye ile aynı hassasiyete sahip olduğuna işaret etti.

Irak'ın tekrar inşası için Kuveyt'te toplanan zirvede Türkiye'nin en fazla bağış yapan ülke olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Yemen'deki iç savaşın bitmesi için de Türkiye'nin Umman ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Japonya'da 2019 yılının 'Türk Kültür Yılı' olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Topkapı Sarayı'nda bulunan bazı tarihi eserlerin Tokyo ve Kyoto şehirlerinde sergileneceğini de sözlerine ekledi.