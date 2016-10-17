Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Özbekistan’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyaret edeceği belirtilerek ziyaret vesilesiyle 2017 yılında Cumhurbaşkanları seviyesinde Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) III. toplantısı hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) III. toplantısının gerçekleştirileceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun, Kazakistan ziyaretini takiben 21 Ekim 2016 tarihinde Tacikistan’a da resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilerek ziyaret vesilesiyle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edileceği ve mevkidaşı Sirodjidin Aslov ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Ziyaretler çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler başta olmak üzere, güncel bölgesel ve uluslararası konular kapsamlı olarak ele alınacağı vurgulandı.