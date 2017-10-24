Bakan Çavuşoğlu: 'Kıbrıs’ta bir çözüm herkesin yararınadır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Mevkidaşı Kotzias ile Kıbrıs konusunu değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Nikos Kotzias ile beraber Crans-Montana’da yaklaşık 11 gün müzakereleri sürdürdük. Maalesef bir sonuç elde edemedik. Türkiye adına şunu söylemek isterim: KKTC ve garantör ülke olarak Türkiye tüm bu süreçlerde yapıcı bir rol oynadı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Crans-Montana’da da bu samimiyeti gösterdiğimize inanıyoruz ama oradan bir sonuç çıkmadı. Bundan sonra hangi adımları atabiliriz. Biz Türkiye ve KKTC olarak kendi aramızda Güneydeki seçimlerden sonra hangi adımlar atılır bunları değerlendiriyoruz. Sonuçta Kıbrıs’ta bir çözüm herkesin yararınadır.”

İlker Turak - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin

