Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasbourg'da düzenlenen sonbahar oturumunda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta bir çözüm için bir umut var. Her zamankinden daha fazla iyimseriz. Ama gerçekçiyiz. İki tarafın görüşmesi gereken zor konular da var, toprak, mülkiyet, garanti gibi konular var. Güvenlik konusu, bugün tehditlere baktığım zaman tehditlerin boyutu farklı. Bölgedeki tehditler, oradaki potansiyel, oradaki doğalgaz, petrol, imkanlar var, Yanı başımızda Suriye, tüm ülkeler orada Doğu Akdeniz’de şimdi terör örgütleri var, göç, mülteci akımı tehdidi var. Dolayısıyla bu Kıbrıs’ın genelini gerçekten etkiliyor. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Sadece Türk tarafının değil her iki tarafının güvenlik tehdidi endişesi karşılanmalı" dedi.

"Belki de yakaladığımız son fırsat penceresi"

Bakan Çavuşoğlu, "Göç konusunda NATO’nun Ege Denizi’nde aktivitelerine de destek verdik. NATO’ya hiçbir zaman Türkiye’nin Ege konusundaki siyasi ve hukuki tutumunu zedelemeyin demedik. Yunanistan ve Türkiye’nin hukuki ve siyasi konumları var, bunlar dikkate alınsın ve Yunanistan’la aramızda yeni bir gerginlik yaşanmasın dedik. Kıbrıs’a da aynı şeyi söylüyoruz. Her iki tarafın güvenlik endişesi karşılanmalıdır. Tabi Türk tarafının garantörlüğü, bizim garantörlük hakkımız var. Bugünkü şartlarda bunu oturup tekrar konuşacağız ama görüyoruz ki büyük tehditler ortamında Türk tarafı da garantörlük sisteminin ya da Türkiye’nin güvencesinin devam etmesini istiyor. Rum tarafının da düşünceleri var. Elbette 5 taraf, 3 garantör ülke ve adada iki taraf bir araya geldiğimizde bu konular birlikte değerlendireceğiz. Umarım fırsat kaçmaz, belki de yakaladığımız son fırsat penceresi" ifadelerini kaydetti.