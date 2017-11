Bakan Çavuşoğlu: 'Kürtlerin temsilcisi YPG değildir'

Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili, “Herkesi kapsayıcı olmak lazım. Buraya katılacakların dikkatlice belirlenmesi gerekiyor. Kapsayıcı olmak demek terör örgütlerini de içine almak demek değildir. Dolayısıyla YPG gibi bir terör örgütünün bu tür bir oluşum içinde olmasına biz karşıyız. Karşı olduğumuzu da Ruslarla paylaşıyoruz. Suriye Ulusal Koalisyonu’nda herkes temsil ediliyor Kürtler dahil. Kürtlerin temsilcisi YPG değildir. Bir halkın temsilcisi terör örgütü olamaz” dedi.

Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017 sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın YPG’yi ilk olarak Suriye toplantılarına çağırması ve Türkiye’den gelen tepki üzerine toplantıyı ertelemesiyle ilgili olarak, “YPG gibi bir terör örgütünün bu tür bir oluşum içinde olmasına biz karşıyız. Karşı olduğumuzu da Ruslarla paylaşıyoruz. Suriye Ulusal Koalisyonu’nda herkes temsil ediliyor Kürtler dahil. Kürtlerin temsilcisi YPG değildir. Bir halkın temsilcisi terör örgütü olamaz” diye konuştu.

“4 günlük golf turnuvası başarılı şekilde sona erdi”

4 günlük süren golf turnuvasının sona erdiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Başarılı bir şekilde sona erdi. Olimpiyat şampiyonu Justin Rose, burada da şampiyon oldu. Bu turnuva 5 senedir devam ediyor. Her sene de özellikle Türkiye’yi dünyaya tanıtımında katkısı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığın bütün imkanlarını seferber etti. Buraya her sene daha iyi oyuncu getiriyoruz. Her sene daha kaliteli oyuncu getiriyoruz. THY her sene sponsor oluyor. Amatörlere yardımcı oluyor. Bu sene de 110 tane dünyanın her yerinden sporcu getirdi. Takdire şayan bir çalışmadır. Golfte de alt yapıya önem veriyoruz. İleride de bu tür turnuvalara arkadaşlarımız katılacak. Justin Rose, bizi çok iyi tanıttı diye kendisine üstün hizmet belgesi verdik” dedi.

“Başbakan Binali Yıldırım ile 8 Kasım’da ABD’ye gideceğiz”

Başbakan Binali Yıldırım ile beraber 8 Kasım’da Amerika’ya gideceklerini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Başbakanımızın Amerika’ya ziyareti daha önceden planlanmıştı. Afetler döneminde özellikle tarihlerde belli olmuştu. Fakat o süreçte ziyaret gerçekleşememişti. 8 Kasım’da inşallah Washington’da olacağız. Daha sonra New York bölümü de var. Burada Başbakanımız, Amerika Başkan Yardımcı Pence ile görüşecek. Amerika Başkanı Trump, Asya gezisinde. Bunun dışında Başbakanımızın bir dizi temasları da olacak. Bende kendisine eşlik edeceğim. İlişkilerimizin iyileşmesi bakımından ve var olan sorunları aşmamız bakımından bana göre faydalı bir ziyaret olacak” diye konuştu.

“Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson ile PKK'ya yönelik Irak’ta da operasyonlarla ilgili de konuştuk”

Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefon görüşmeleri hakkında da Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Kendisiyle iki gün önce de telefonla görüştüm. Vize konusu var. İnşallah o konuda da bir noktaya geleceğiz. Sürekli konuşuyoruz önemli bir mesele olduğu zaman. Bu son terör saldırısından sonra PKK yönelik Irak’ta da operasyonlarla ilgili de konuştuk. İkili ilişkilerimizi rayına koymak için hangi adımları atmamız gerekiyor bunları değerlendirdik. Bazı konsolosluk meseleleri vardı, yine burada değerlendirdik. İki ülke arasında bu tür diyaloğun devam etmesi lazım. Ziyaretler, telefona diplomasisi bu hafta bu bakımdan da çok yoğun geçti gerçekten. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları keza Başbakanımızın yine muhataplarıyla mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri.”

“Almanya’dan da Türkiye’ye saygı bekliyoruz”

Antalya’da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i ağırladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Bazı diğer konuklarımızı da burada ağırladık. Hem telefonla birçok dışişleri bakanıyla görüştük. Libya’da kaçırılan vatandaşlarımızın durumunu çok yakından takip ettik. Türkiye ile ilgili tüm konularda hepimiz yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. İnşallah Almanya ile de ilişkilerimizi eski günlerine döndüreceğiz. Bizde her zaman bu kararlılık var. Biz Almanya’dan da Türkiye’ye saygı bekliyoruz. Ön koşulsuz, ortaya kabul edilemez şartlar kimse koymamalı. Hele hele Türkiye’ye kimse dayatmada yapmamalı. Karşılıklı adımlarla ilişkilerimizi de düzelteceğimize inanıyoruz. Gabriel’e de bu anlamda da çok samimi, verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“Kürtlerin temsilcisi YPG değildir”

Rusya’nın Suriye toplantılarına YPG’yi çağırmasının ve toplantıyı ertelemesiyle ilgili soruya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu şekilde cevap verdi:

“Halkla Konseyi’nin oluşturulması konusunda aceleci olmamak lazım. Elbette herkesi kapsayıcı olmak lazım. Herkesi kapsaması lazım. Buraya katılacakların dikkatlice belirlenmesi gerekiyor. Kapsayıcı olmak demek terör örgütlerini de içine almak demek değildir. Dolayısıyla YPG gibi bir terör örgütünün bu tür bir oluşum içinde olmasına biz karşıyız. Karşı olduğumuzu da Ruslarla paylaşıyoruz. Keza Astana sürecinde de bu çizgimizi her zaman koruduk. Tavrımızı da ortaya koyduk. Herkesi kucaklamak lazım, Arap, Sünni, Şii, Türkmen, Kürt kardeşlerimiz aynı şekilde ve ya Yezidiler, Süryaniler kim olursa olsun Suriye’nin tüm halkları, zaten Suriye Ulusal Koalisyonu’nda herkes temsil ediliyor Kürtler dahil. Kürtlerin temsilcisi YPG değildir. Bir halkın temsilcisi terör örgütü olamaz. YPG ile PKK arasında bir farkın olmadığını Rakka operasyonunda gördük. Öcalan posterleriyle pozlar verdiler. Bunu Amerikalılara telefon görüşmemizde söyledik. Onlara sizde gördünüz, biz size söylüyorduk. Biz zaten biliyorduk ama sizi ikna etmeye çalışıyorduk. Bunların onlarla farkı yok diye. Sizde gözünüzle gördünüz dedik. Bu terör örgütlerine karşı mesafeli olmanız gerekiyor. Terör örgütüyle ancak mücadele edilir ki insanlık suçu olan terör eylemlerini engelleyelim.”

Bak: “Antalya’da golf etkinliğinin yapıldığı çok önemli bir merkez”

Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, “ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Spora yaptığımız yatırımlarla beraber dünya da ne kadar üst düzeyde olduğumuzu gösteriyoruz. Sporun birleştirici gücü ve ruhu çok önemli. Spor uluslararası bir dil ve pek çok şeyi anlatabilmek açısından önemli bir araç. Antalya’dan tüm dünyaya bu turnuva vasıtasıyla şunu gösterdik, Türkiye bir spor ülkesi. Antalya’da golf etkinliğinin yapıldığı çok önemli bir merkez. Antalya golf tesisleriyle, Türkiye’nin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu tür etkinlikler Türkiye’nin gücünü dünyaya gösteriyor” diye konuştu.

