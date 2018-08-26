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Bakan Çavuşoğlu, Litvanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, Litvanyayı ziyaret edecek

26 Ağustos 2018 09:54

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevius'un davetine icabetle Litvanya'yı ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius ile görüşmesi, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Çavuşoğlu, söz konusu temaslarında, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri ve ilave işbirliği imkanlarını değerlendirerek, Türkiye'nin AB’ye katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. 

 

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