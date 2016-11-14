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Bakan Çavuşoğlu, Memur-Sen heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kamu çalışanlarının talebini dikkate aldığını ve ilgileneceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Memur-Sen heyetini kabul etti

14 Kasım 2016 18:06

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Vekili Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Yalçın, Memur-Sen ve SESRIC tarafından İstanbul’da yapılan 'İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu'nun kapanışında 58 ülkeden 116 konfederasyon temsilcisinin 4 dilde ortak yayınladığı 'İstanbul Deklarasyonu'nu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında gündeme getirdiği için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Yalçın, ayrıca yurt dışında 4/A görev kapsamındaki Dışişleri Bakanlığı personeline kur farkı kaynaklı görev ücreti artışı yapıldığını, ancak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personele bu yönde bir artış yapılmadığını, buna bağlı olarak mağduriyetin ortaya çıktığını söyledi. Yalçın, Maliye Bakanlığının konuya olumsuz yaklaştığı için mağduriyetin giderilmediğini vurgulayarak, Bakanlar Kurulu kararıyla mağduriyetin giderilmesi için Bakan Çavuşoğlu’ndan destek istedi.

Bakan Çavuşoğlu ise Yalçın’a ve Memur-Sen ailesine teşekkür ederek, “Yaptığınız işi son derece önemsiyorum. Emek örgütlerinin talebini Taşkent’te gündeme getirdik. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Emek örgütlerinin bu talebini önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, kamu çalışanlarının talebini dikkate aldığını ve konuyla ilgileneceğini belirtti. 

Goncagül Özcan

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


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