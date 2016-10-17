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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşları Kerry ve Comanescu ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşları Kerry ve Comanescu ile telefonda görüştü

17 Ekim 2016 16:23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Kerry ve Romanyalı mevkidaşı Comanescu ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından Çavuşoğlu ile Kerry görüşmesine ilişkin alınan bilgiye göre, karşı tarafın talep ettiği görüşmede Suriye’de ateşkes temin edilmesine yönelik çalışmalar ve Suriye’de DEAŞ ile mücadele başta olmak üzere bu ülkedeki güncel durum değerlendirildi. Görüşmede Musul operasyonu ile ilgili son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi. Dışişleri kaynaklarından Bakan Çavuşoğlu'nun, Romanya Dışişleri Bakanı Comanescu ile yaptığı görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, ise söz konusu görüşmede gündemdeki uluslararası ortak konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Pelin Üzek

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, DEAŞ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu


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