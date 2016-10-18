Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43'üncü Toplantısı vesilesiyle Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün gece AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, 15 Ekim tarihinde Lozan'da gerçekleştirilen Suriye toplantısı ve Suriye'ye insani yardımların sağlanması konuları başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.