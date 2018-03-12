Bakan Çavuşoğlu Moskova’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 6. toplantısı vesilesiyle 12-14 Mart 2018 tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerine ve ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlıklarında ve ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu yılki ÜDİK toplantısına hazırlık mahiyeti taşıyacaktır. Ziyaret çerçevesinde Bakan Çavuşoğlu’nun, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarını (MITT) ziyaret etmesi, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) ‘Türk Dış Politikası’ konulu bir konuşma yapması ve Rus basın-yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.

İlker Turak

