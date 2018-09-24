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Bakan Çavuşoğlu New York temaslarına devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu New York temaslarına devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu New York temaslarına devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York ziyaretinde İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi toplantısına katılmak için ABD'nin New York kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Türkiye'nin girişimleriyle kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin önümüzdeki dönemde arabuluculuk konusunda daha fazla rol oynayacağını açıkladı.

New York'ta ikili temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile görüştü. Temasların ardından Çavuşoğlu, programını Moldova, Japonya ve Kolombiya Dışişleri Bakanları ile görüşerek sürdürdü.
 

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