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Bakan Çavuşoğlu, Ortadoğu Barış Konferansı’na katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, Ortadoğu Barış Konferansına katılıyor

15 Ocak 2017 11:58

Fransa’nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansına ev sahipliği yapıyor. Yıllardır süren çatışmanın son bulması için iki devletli bir çözüm için son şans olduğu ifade edilen konferansa 70 ülkeden heyet katılacak. Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.
Konferansa ABD adına Dışişleri John Kerry katılırken, aynı zamanda Kerry’nin konuyla ilgili son zirvesi olacak. 70 ülkenin katılacağı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas katılmayacak.
 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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