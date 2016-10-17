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Bakan Çavuşoğlu Özbekistan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’a gidecek.


17 Ekim 2016 13:25

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Taşkent’te düzenlenecek İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Ülkemizin 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da 13. İslam Zirvesi Toplantısı’na ev sahipliği yapmak suretiyle iki yıllığına üstlendiği İİT zirve dönem başkanı sıfatıyla Taşkent toplantısında İİT üyesi ülkeler dışişleri bakanlarına hitap edecek olan Sayın Bakanımızın, toplantı kapsamındaki etkinliklere katılması ve Özbekistan Dışişleri Bakanı’yla ikili görüşme dahil olmak üzere çeşitli temaslarda bulunması öngörülmektedir" denildi.
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı'nda İstanbul’da gerçekleştirilen 13. İslam Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmasının izlenmesi dahil Türkiye ve İslam dünyası bakımından önem taşıyan konuların ele alınmasının beklendiği vurgulandı. 

Etiketler: Bakan Çavuşoğlu, özbekistan


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