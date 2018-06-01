Diğer
Kategoriler

Bakan Çavuşoğlu: 'Şer ittifakı kuranlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamazlar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamazlar, yapamadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Şer ittifakı kuranlar Türkiyeye hiçbir şey yapamazlar

01 Haziran 2018 22:56

Alanya’da programına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALTSO’nun 5’inci kez düzenlediği iftar programına katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin ağırlandığı iftar yemeğinde kürsüye davet edilen Çavuşoğlu, geleceğin planlanması gerektiğini söyledi. Kendileri için geride bıraktıkları 16 yılın kolay geçmediği belirten Çavuşoğlu, “Önümüze her türlü engeller çıkarıldı ama kimseye küsmedik, kızmadık. Hele, hele vatanımıza, milletimize hiç küsmedik. ‘Seçime sokmayın, size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz’ Böyle böbürlene, böbürlene, e-muhtıralarla ve başka girişimlerle içeriden, dışarıdan destekli terörler 17-25 Aralık hain FETÖ darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden milletimiz hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya’ya hizmet verdik. Türkiye’yi dönüştürdük. Sağlıktan, adaletten, sosyal güvenliğe ve eğitime kadar ama biz daha yolun başındayız. Alanya için de hedeflerimizin başındayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı ilçelere kıyasladığımızda inanılmaz bir noktadayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

“Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk”

Yeni parlamentonun daha güçlü olacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Yargımız da güçlü olacak. FETÖ’nün bozduğu, dağıttığı yargıyı derleyip toplayacağız. Bağımsız yapmak boynumuzun borcudur. Devletimizin tüm kurumları güçlü olsun ki milletimiz emin adımlarla hedefine ulaşsın. Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yılına çok güçlü bir şekilde girsin. Sadece 4-5 yıllık planınız olursa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız. Ortaya vizyon koyamayanlar Türkiye için hayalleri olmayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye’yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamazlar, yapamadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla, vatanını sevenlerle, milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ’nün kontrolünde olanlarla değil!” diye konuştu.

“O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak”

Kuzey Irak’ta şehit düşen askerleri hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Daha dün Kuzey Irak'ta şehit askerlerimiz var. Kiminle mücadele ediyoruz; PKK. O PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. 24 Haziran inşallah dönüm noktası olacak.”  

Erdal Anak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç