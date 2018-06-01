Bakan Çavuşoğlu: 'Şer ittifakı kuranlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamazlar'

Alanya’da programına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALTSO’nun 5’inci kez düzenlediği iftar programına katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin ağırlandığı iftar yemeğinde kürsüye davet edilen Çavuşoğlu, geleceğin planlanması gerektiğini söyledi. Kendileri için geride bıraktıkları 16 yılın kolay geçmediği belirten Çavuşoğlu, “Önümüze her türlü engeller çıkarıldı ama kimseye küsmedik, kızmadık. Hele, hele vatanımıza, milletimize hiç küsmedik. ‘Seçime sokmayın, size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz’ Böyle böbürlene, böbürlene, e-muhtıralarla ve başka girişimlerle içeriden, dışarıdan destekli terörler 17-25 Aralık hain FETÖ darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden milletimiz hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya’ya hizmet verdik. Türkiye’yi dönüştürdük. Sağlıktan, adaletten, sosyal güvenliğe ve eğitime kadar ama biz daha yolun başındayız. Alanya için de hedeflerimizin başındayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı ilçelere kıyasladığımızda inanılmaz bir noktadayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

“Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk”

Yeni parlamentonun daha güçlü olacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Yargımız da güçlü olacak. FETÖ’nün bozduğu, dağıttığı yargıyı derleyip toplayacağız. Bağımsız yapmak boynumuzun borcudur. Devletimizin tüm kurumları güçlü olsun ki milletimiz emin adımlarla hedefine ulaşsın. Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yılına çok güçlü bir şekilde girsin. Sadece 4-5 yıllık planınız olursa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız. Ortaya vizyon koyamayanlar Türkiye için hayalleri olmayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye’yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamazlar, yapamadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla, vatanını sevenlerle, milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ’nün kontrolünde olanlarla değil!” diye konuştu.

“O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak”

Kuzey Irak’ta şehit düşen askerleri hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Daha dün Kuzey Irak'ta şehit askerlerimiz var. Kiminle mücadele ediyoruz; PKK. O PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. 24 Haziran inşallah dönüm noktası olacak.”

Erdal Anak

