Bakan Çavuşoğlu, Surinam'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Eylül tarihlerinde Surinam'ı ziyaret edeceği belirtilerek, ziyaretin Surinam'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacağı kaydedildi.

Bu vesileyle Bakan Çavuşoğlu'nun Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından da kabul edileceği kaydedilerek, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ülkemiz ile Surinam arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

