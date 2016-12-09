Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 10 Aralık 2016 tarihinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault’nun ev sahipliğinde Paris'te yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtilerek, "Toplantıya ülkemizin yanı sıra İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya, AB ve Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab davetlidir. Toplantıda başta Halep’teki durum olmak üzere Suriye ihtilafındaki son gelişmeler ele alınacaktır" denildi.