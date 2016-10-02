Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye’deki kanın durması için Katar ile ortak gayret gösteriyoruz'

Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye’deki kanın durması için Katar ile ortak gayret gösteriyoruz'

Expo alanındaki Katar milli gününe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması, insanı yardımların ulaşması için samimi ve ortak gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur çabuk gelir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Suriyedeki kanın durması için Katar ile ortak gayret gösteriyoruz

02 Ekim 2016 19:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar milli günü nedeniyle Expo 2016 Antalya sergi alanında Katar Devleti’ne ait Çöl Gülü temalı stantta Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rumaihi, VIP alanda kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Rumaihi’ye çini vazo hediye ederken, Çavuşoğlu’na da altın kaplamalı masa saati hediye edildi. Rumaihi Expo ziyareti ile ilgili olarak anı defterini imzaladı.

Kardeş ülke vurgusu

Milli gün kutlaması için Çöl Gülü temalı standa geçen heyete Katar’a özgü “Karak” isimli kahve ve hurma ikram edildi. Milli gün nedeniyle karşılıklı görüş bildiren iki ülke bakanlarının Türkiye ve Katar’ın “kardeş” olduğunu vurgulaması dikkat çekti.
Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi Türkiye’de Antalya’nın bu etkinlik için seçilmesinden dolayı tebriklerini sundu. Böyle bir yerde milli gün vesilesiyle ev sahipliği yapmanın kendileri için bir onur olduğunu da belirten Rumaihi, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehrinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu fuara çeşitli uzmanlar katılıyor. Bizlerde işbirliği ve uzmanlıklarımızı geliştireceğiz. Özellikle bayındırlık ve kültürler alanda işbirliğimizi gelişecektir” dedi. Ayrıca Rumaihi, yıl sonuna kadar stantta etkinliklerin devam edebilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

“Suriye’deki kanın durması için Katar ile samimi ortak gayret gösteriyoruz”

Bakan Çavuşoğlu ise Expo bitse dahi milli bahçe ve stantlarının kalacağı ve bakımlarının yapılacağını belirterek, “Dost ve kardeş ülke Katar’ın Çöl Gülü adı verdikleri stantlarını burada misafir etmek ve bakımını yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Gerçekten Katar’ın buradaki standı çöldeki bir gülün zarafetini bize sunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki mükemmel ilişkilerinde bir sembolüdür. Gerek ikili gerekse uluslararası alanda yakın bir ilişkimiz ve görüş birliğimiz vardır. Son zamanlarda ikili ilişkilerimizi yüksek seviyelere çıkardık. Her alanda mükemmel bir işbirliğimiz var. Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması için gözyaşının durması ve insanı yardımların ulaşması için samimi ve ortak gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur çabuk gelir” dedi.
Bakan Çavuşoğlu ve Rumaihi daha sonra Katar milli dansını izledi ve Çöl Gülü isimli standı gezdi. 

Alparslan Çınar - Ertuğrul Gün
ANTALYA


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!