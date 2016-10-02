Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar milli günü nedeniyle Expo 2016 Antalya sergi alanında Katar Devleti’ne ait Çöl Gülü temalı stantta Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rumaihi, VIP alanda kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Rumaihi’ye çini vazo hediye ederken, Çavuşoğlu’na da altın kaplamalı masa saati hediye edildi. Rumaihi Expo ziyareti ile ilgili olarak anı defterini imzaladı.

Kardeş ülke vurgusu

Milli gün kutlaması için Çöl Gülü temalı standa geçen heyete Katar’a özgü “Karak” isimli kahve ve hurma ikram edildi. Milli gün nedeniyle karşılıklı görüş bildiren iki ülke bakanlarının Türkiye ve Katar’ın “kardeş” olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi Türkiye’de Antalya’nın bu etkinlik için seçilmesinden dolayı tebriklerini sundu. Böyle bir yerde milli gün vesilesiyle ev sahipliği yapmanın kendileri için bir onur olduğunu da belirten Rumaihi, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehrinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu fuara çeşitli uzmanlar katılıyor. Bizlerde işbirliği ve uzmanlıklarımızı geliştireceğiz. Özellikle bayındırlık ve kültürler alanda işbirliğimizi gelişecektir” dedi. Ayrıca Rumaihi, yıl sonuna kadar stantta etkinliklerin devam edebilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

“Suriye’deki kanın durması için Katar ile samimi ortak gayret gösteriyoruz”

Bakan Çavuşoğlu ise Expo bitse dahi milli bahçe ve stantlarının kalacağı ve bakımlarının yapılacağını belirterek, “Dost ve kardeş ülke Katar’ın Çöl Gülü adı verdikleri stantlarını burada misafir etmek ve bakımını yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Gerçekten Katar’ın buradaki standı çöldeki bir gülün zarafetini bize sunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki mükemmel ilişkilerinde bir sembolüdür. Gerek ikili gerekse uluslararası alanda yakın bir ilişkimiz ve görüş birliğimiz vardır. Son zamanlarda ikili ilişkilerimizi yüksek seviyelere çıkardık. Her alanda mükemmel bir işbirliğimiz var. Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması için gözyaşının durması ve insanı yardımların ulaşması için samimi ve ortak gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur çabuk gelir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rumaihi daha sonra Katar milli dansını izledi ve Çöl Gülü isimli standı gezdi.

Alparslan Çınar - Ertuğrul Gün

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