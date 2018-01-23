Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Paris'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çavuşoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarın iki başkan da telefonda görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi.

"Suriye’de YPG’ye verilen destek konusundaki rahatsızlığımızı tekrarladık"

Tillerson ile görüşmesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak kimyasal silahların kullanılmasının önlenmesi ve kullananların cezalandırılması konusunda biz başından beri yapıcı bir yaklaşımla beraber kararlı bir tutum sergiledik. İstikrarlı bir tutum sergiledik ve özellikle de Suriye’de Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahları ve ölen insanları gündeme getirdik ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini vurguladık. Tabi bu ziyaret marjında beklendiği gibi Tillerson bir ikili görüşme gerçekleştirdik bu görüşmede ikili konuları bazı konuları değerlendirdik ama daha çok Suriye’yi konuştuk ve Suriye’de YPG’ye verilen destek konusundaki rahatsızlığımızı tekrarladık, ayrıca daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz bu 'ordu' sözleri, teröristlerden ordu kurulmasıyla ilgili Türkiye’de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. Kendisi böyle bir şey olmadığını ve YPG’nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum dahi vermediklerini bugün vurguladı" dedi.

"Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım"

Çavuşoğlu, Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına ilişkin ise şunları söyledi:

"Afrin operasyonuyla ilgili konulara zaten daha önce telefonda görüşmüştük. Buradaki hassasiyetimizi bir kere daha hatırlattık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye’ye, YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti ve kendisine de son günlerde yine YPG’nin gönderdiği roketlerin bir Suriyeli bir de vatandaşımızın biliyorsunuz şehit oldu bunları hatırlattık. YPG’ye verdiğiniz silahlar bize her tarafta Afrin’de de geliyor. YPG de bunları kullanıyor PKK da bunları kullanıyor. Trump da söz verdi artık bir daha YPG’ye silah vermeyeceğiz diye bu konudaki hassasiyetlerimiz belli Türk halkının hissiyatı belli bizden talepleri de belli dolayısıyla biz bu konuda ortak ciddi adımlar atmamız lazım ki bu endişeler gitsin ve Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım ama Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım."

"İnsani konularda hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değildir"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin de Çavuşoğlu, "Operasyonla ilgili destek açıklaması da yaptı biliyorsunuz. Türkiye’nin burada haklı endişeleri vardır. Güvenlik endişeleri vardır. Ama diğer taraftan tabi herkes insani boyutuna vurgu yapıyor. Ama biz şunu söylüyoruz insanı konularda hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Bunu sadece Türkiye’de yaşayan göçmenler için demiyoruz daha önce yaptığımız operasyonlarda Türkiye’de değişik şehirlerde PKK’ya yönelik operasyonlarda da bunu gösterdik. Suriye’de de bunu gösterdik. Ayrıca YPG bugüne kadar bu kadar insanı Kürtler de dahil yerinden ederken, sürgüne gönderirken, ellerinden hepsinin tapularını evlerini mülklerini alırken neredeydiniz? Tam tersi biz burada sivil halka yönelik yardımlarımızı da ulaştırmaya başladık insanı yardımlarımızı iki tane kamp kurduk yaklaşık 4 bin kişilik şu an daha fazla kuracağız aynı şekilde sağlık hizmetleri vermeye başladık yerel halk memnun biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu konuda biz herkesten daha hassasız. Türkiye'ye kimse ders vermeye kalkmasın ve de hatırlatmasına gerek yok biz çünkü biz bu operasyonu planlarken tüm bu boyutlarını ele alarak planladık. Bundan sonra da bu konularda adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

Tansu Sarıtaylı

