Bakan Çavuşoğlu: 'Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya da tamamen bozulacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe’nin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Çavuşolu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini değerlendirerek, "Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileri ile bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için kaybolan güvenin yeniden tesisi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni ABD'dir. Türkiye hiçbir müttefikine yanlış yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den ciddi hatalar gördük. FETÖ konusunda YPG konusunda ve başka konularda. Biraz önce de söyledim ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünün tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur" ifadelerini kullandı.

Tillerson'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki güven sorununun gündeme getirileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başa seçeneği yoktur. Bunları samimi şekilde konuşacağız. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı MacMaster geldi görüşmelerini yaptılar. Tillerson ziyareti bu anlamda önemlidir. Perşembe akşamı sayın Cumhurbaşkanımız kabulü ile, ertesi gün bizim yapacağımız görüşmelerle bu konuları değerlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğrafına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li askerlerin YPG'lilerle birlikte çekilen fotoğrafıyla ilgili yaptığı açıklamada," Bizim ilişkilerimizi bugün zedeleyen, gölgeleyen konulardan birtanesi, ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve ABD'nin YPG ile birlikte hareket etmesi. YPG'ye desteğini sürdürmek için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyuyorlar" ABD YPG ile işbirliğini sürdürmek için DEAŞ'a dokunmuyor"dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe’nin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin ABD'li askerlerin YPG'lilerle çektirdiği fotoğrafı sorması üzerine ABD'nin YPG desteği için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyduğunu söyledi.

YPG'yi Münbiç'e ABD getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, YPG'yi oradaki ABD'li askerler getirdi ve bize bir sözleri vardı. Münbiç operasyonu bittikten sonra YPG'lileri Fırat'ın doğusuna göndereceklerdi. ABD bu sözünü tutmadı. Tıpkı diğer sözlerini tutmadığı gibi . Dolayısıyla şaşırılacak bir durum yok. Zaten beraberler, bu kadar silahı kim verdi. ABD verdi. Bizim ilişkilerimizi bugün zedeleyen, gölgeleyen konulardan bir tanesi bu gün nedir? ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve ABD'nin YPG ile birlikte hareket etmesi. YPG'ye desteğini sürdürmek için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyuyorlar. Örneğin Rakka'ya YPG ile girdiler DEAŞ'la anlaştılar DAEŞ çekildi şimdi Suriye'nin özellikle çöl bölgelerinde ve Irak sınırına yakın bölgelerde cepler halinde DEAŞ mevcudiyeti var. Binlerce sivil insanda öldü. Koskoca bir şehre giriyorsunuz efendim bu cepler halindeki DEAŞ'lılara neden müdahale etmiyorsunuz. Efendim direnç varmış. Bunların hiç biri inandırıcı sözler değildir" dedi

ABD'nin sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak buradaki cep halindeki ve küçük guruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmadığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Geçen gün Dünya Süryaniler Kongresi başkanının yaptığı açıklamayı gördünüz. Şimdi Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin bölgesindeki tutuklu olan DEAŞ'lileri serbest bıraktı, hemde Fırat'ın doğusundan DEAŞ teröristlerini getirerek Afrin'de Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin Operasyonumuz emin adımlarla ilerliyor, havadan ve karadan ve inşallah bu bölgedeki teröristlerin hepsini temizleyeceğiz"dedi.

"Operasyonlar için Suriye ve Suriye halkı Türkiye'ye teşekkür edecektir"

Terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin emin adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Çavuşoğlu,Eğer ABD gereğini yapmazsa bu Münbiç içinde geçerlidir ve Fırat'ın doğusu içinde geçerlidir. Bize yönelik terör örgütleriyle biz bugün mücadele etmezsek yarın bizim karşımıza daha büyük bir tehdit olarak çıkar. Mücadele genel istikrar için önemlidir. Özellikle Afrin Operasyonu için ileride Fırat kalkanı operasyonu dahil, Suriye ve Suriye halkı Türkiye'ye teşekkür edecektir. Suriye topraklarından da bu terör örgütlerini temizliyoruz. Buraları da diğer terör örgütlerine yani ABD'nin yaptığı gibi YPG'ye teslim etmiyoruz, Suriye halkına teslim ediyoruz ki. Afrine de, inşallah buradan göç etmek zorunda kalan insanlarda hiç ayrım yapmaksızın bu bölgeye dönecektir" şeklinde konuştu.