Bakan Çavuşoğlu ‘Yeni Dönemde Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konferansına katıldı

‘Yeni Dönemde Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konulu konferans Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Sakarya'da gerçekleştirildi. Erenler ilçesinde bulunan bir otelde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ki Türkiye'nin politikaları tüm dünyaya örnek alınmalı. Yeni dönemde Türkiye'nin dış politikası bugünkü konu. Yeni dönemde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde dış politikamız ne kadar etkili olacak beklenti bu. Türkiye olarak yeni bir hükümet sistemine geçtik. Türkiye için bir yenilik, yeni bir sayfa ve yeni hamlelerin başlangıcıdır. Bu yeni dönem sadece Türkiye için değildir bölgemiz, coğrafyamız içindir. Avrupa'da ki gelişmelere baktığımız zaman tedirgin eden, uykularımızı kaçıran gelişmeler var. Avrupa'nın geleceği nereye gidiyor. AB içinde ciddi ciddi sorgulamaya başladılar. Biz böylesine bir ortamda Türkiye olarak ne yapabiliriz, dış politikamız nasıl olmalı, tek başımıza neler yapabilirizin peşindeyiz. Türkiye olarak çok yönlü bir diş politika izlemek zorundayız. Dünyanın her yerini görmek zorundayız. Yeni Türkiye'de alışamadıkları durum bu. Eski alışkanlıklarına uygun olmayan bir Türkiye var şuanda. Bizde sabır, itina ile alıştırmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Yeri geldiği zaman terbiye etmesini biliyoruz” dedi.

“Masada da sahada da kazanıyoruz”

Masada ve sahada da kazanın Türkiye olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Terör ile mücadeleden bahsettik. Terörle mücadele kapsamında içerde ne kadar önemliyse sınır ötesi operasyonlarımızda önemli. Sert gücümüzle de varız. Masada da sahada da kazanıyoruz. Yeni Türkiye'de yeni dönemde bu. PKK ile mücadele ederken dışarıda YPG ile mücadele etmemek olur mu? Kaynaklarıyla mücadele etmezsek başarıya ulaşamayız. Bazı Avrupa ülkeleri bunlara destek veriyor. Diğer taraftan DEAŞ ile mücadele etmemiz lazım. Terör ayrımı yok hepsi birdir. 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize bu acıyı yaşatan 251 şehit vermemize neden olan, bu hain FETÖ'den, FETÖ'cülerden hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. Rehavete kapılmamamız lazım. Sakarya'nın ülkemize, bayrağımıza, vatan topraklarına sahip çıkmak için nasıl sokaklara çıktıklarını gördük. Bu mücadeleyi bırakmamamız lazım. İçerde olduğu gibi dışarıda da FETÖ ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Okullarını kapattırıyoruz. Bugün Afrika, Avrupa'da Balkanlarda her yerde adımlar atıyoruz. Bizim güvenliğimiz kadar onların da güvenliği içindir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sadece o ülke değil şuanda 21 ülkede eğitimleri sonlandırıldı. FETÖ ile mücadele derken oradaki elebaşlarını ve kaçanları ülkemize getirmek yargıya teslim etmek zorundayız. 100'lercesini getirdik ve yargıya teslim etti. Getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye'den hiç kimse bir şey alamaz”

Baskı ve tehditle Türkiye'den hiçbir şey alamayacaklarını öğrendiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Amerika ile bir süreç yaşıyoruz. Herkes Brunson olayına kilitlendi, Brunson çıktı mı çıkmadı mı. Biz dedik ki Türkiye'de bağımsız yargı var, yargı ne kararı verirse buna uymak zorundayız, uymak zorundasınız dedik. Çok masumdu, din adamıydı, öyleydi böyleydi ama ortada deliller ve cezaya çarptırıldı, suçlu bulundu ama mahkeme suçlu buldu. Amerika'da çok iyi biliyor, bizi de iyi biliyoruz şikayetler olmuş, tercümanı şikayet etmiş geldi yasal süreç cezaya çarptırıldı. Ama Amerika bir şeyi öğrendi. Şu anda Türkiye'de yaptırım yaptım, böyle bir netice alamayacaklarını öğrendiler. Bunu da itiraf ediyorlar. Baskı ve tehditle Türkiye'den hiç kimse bir şey alamaz. Amerika ile ilişkilerimizin gerilmesini sebebi Brunson meselesi değil. Amerika ile ilişkilerimizin gerilmesinin asıl sebebi FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. FBI ciddi soruşturma başlattı, ne kadar karanlık ve tehlikeli olduğunu görüp ürpermeye başladılar. Biz anlatıyoruz. Daha da görecekler, bizde elimizdeki bilgi ve belgeleri FBI vermeye başladık. Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da hala bulunması milletimizin kanına dokunuyor. Dolayısıyla esas bizim gerginlik sebebimiz bu. Belge ise verdik. Delilleri verdik. Niye vermiyorsun anlaşmamız var. Kim kullandı, verdiğin zaman yargıya teslim ettiğin zaman neden korkuyorsun. ABD orada yaşayan bir kişinin aldığı hele hele FETÖ gibi bir kişinin her nefesin, adımı bizden daha iyi bilir. Burada ABD'nin samimi davranarak beklentiler mi karşılaması lazım” şeklinde konuştu.

“Bir can, insan var”

Bakan Çavuşoğlu sözlerinin devamında, “Zor zamanlarda da akıllı, sabırlı ve ilkeli durursanız neticesini alırsınız. Kaşıkçı olayında sabırlı, ilkeli şeffaf ve davrandık. Tüm dünyada Türkiye'nin bu tutumunu gördü. Başkalarına yaranmak için değil, ortada bir sorun var bu sorunun çözülmesi lazım. Bir can, insan var. Türkiye topraklarında Viyana sözleşmesine göre o konsolosluk binası Suudi Arabistan toprağıdır ama Türkiye sınırlarında olmuştur ve Türk kanunları geçerlidir o soruşturmada. Biz bu işi çözmemiz lazım. Attığımız adımlar, ilkeli tutumlar, stratejilerimiz sayesinde yavaş yavaş o da ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

