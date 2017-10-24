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Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan’ın FETÖ’cüler için sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hain darbe girişiminden bu yana 995 kişi Yunanistan'a sığınmacı olarak başvurmuş. Yunanistan’ın FETÖ’cüler için sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistanın FETÖcüler için sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz

24 Ekim 2017 16:46
Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan’ın FETÖ’cüler için sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz' - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 10 darbeciyle ilgili, "Bu konuda biz hayal kırıklığına uğradık. Hem 8 hain darbeci Yunanistan’a geçti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan 2 hain de Ege’den Yunanistan’a kaçtı. Onun dışında bizim elimizde bir rakam var. Hain darbe girişiminden bu yana 995 kişi Yunanistan da sığınmacı olarak başvurmuş. Bunların hepsini incelemek lazım kaç tanesi FETÖ’cü. Komşumuz ve ilişkilerimizi her geçen gün güvene dayalı geliştirdiğimiz Yunanistan’ın FETÖ’cüler için sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Bu başvuruları titizlikle değerlendireceklerini ve Yunanistan yasa ve anayasasına göre değerlendireceklerini, hainlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz. 8 kişi ile ilgili verilen mahkeme kararına rağmen hala bu inancımızı tam olarak yitirmedik. Teröristlere ve darbeye prim vermemek lazım" ifadelerini kaydetti. 

İlker Turak - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan
 

 

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