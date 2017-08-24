Bakan Çavuşoğlu’dan basına destek sözü

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı da olan Nuri Kolaylı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bütün Türkiye’de yayın yapan 1122 gazeteyi temsilen basın yasası ve internet yasası ile ilgili sıkıntılarımız çözüm bekliyor. Buların çözümü için gerekli desteği her zaman vermeye hazırız. Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Basın İlan Kurumu'nun da size bağlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Anadolu'da yayın yapan gazetelerin en büyük sorunlarından birinin Basın İlan Kurumu'ndan alınan resmi ilanların fiyat tarifesinin artırılmaması olduğuna dikkat çeken Kolaylı, "Radyo ve televizyonların brüt reklam gelirlerinden alınan payın yüzde 1,5’e düşürülmesi ve Anadolu Ajansı abonelik ücretleri yarıya indirilmesine rağmen, resmi ilan fiyat tarifesi henüz kabul edilmedi. Tarifenin bir an önce belirlenmesi yerel basın kuruluşlarımız açısından zaruridir. Basın İlan Kurumu (BIK) mevzuatı çerçevesinde verilmekte olan resmi ilan ve reklamlar özellikle yerel basının ekonomik özgürlüğünde vazgeçilmez kaynakların hemen başında yer almakta, can suyu görevini yerine getirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin de etkisi ile son bir yıldır yaşanan ekonomik durgunluk, işletmelerin reklam harcamalarında kısıtlamaya gitmesi ve kamu kurumlarının ihalelere daha az çıkmasına karşılık, maliyetlerde ciddi artışlar söz konusu olmuştur. Öte yandan 5 yıla yakın zamandır gazetelerin satış fiyatlarında bir artış olmamıştır" diye konuştu.

Ziyarette basının meselelerine ve çözümlerine ilişkin detaylı bir dosyayı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na sunan BGC Başkanı ve TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, özetle şu bilgileri verdi:

“Öncelikle meslek onurumuzun yeniden kazanılması için çeşitli düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Bilindiği gibi 5311 Sayılı Basın Birliği Yasası, 28 Haziran 1938 günü yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Türk basınına “oda” düzenini getirmek üzere çıkarılan Basın Birliği Kanunu, sadece 8 yıl yürürlükte kaldı ve 18 Haziran 1946’da yürürlükten kaldırıldı. Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen meslekî standartları içeren çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Mesleğimizin yerlerde sürünen onuru yeniden kazanılmalı, özellikle şantajcı habercilik önlenmelidir.

Öte yandan, emekçi meslektaşlarımız için 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesi, basında çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer çok önemli sorunumuz, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanununda ve Terörle Mücadele Yasasında yer alan basın özgürlüğünün kısıtlayıcı maddelerdir. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de demokratik hayatın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir. Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan tüm bu düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak, Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için yoğun çaba harcamaktayız. Bu konuda iş birliğine hazırız.”

Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü mevzuatlarında iyileştirmeler yapılması gerektiğine de dikkat çeken Kolaylı, “Özetlemeye çalıştığım meselelerimizin çözümü için meslektaşlarımız, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak kanun teklifi hazırlanmasını ve mesleki standartlara kavuşarak ülkemize kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerin vereceği destek her şeyin üstünde. Görevimiz sebebiyle sizlerle çok yakın temasta olmamız gerekiyor. Hem Basın İlan Kurumu'nun hem de Basın Yayın Enformasyon'un görev alanımda olması sebebiyle sizlerle istişare ederek sorunların çözümü ve geleceğe dair projelerde, Türkiye'deki gazetecilerin, basın kuruluşlarının meselelerinin çözümü için çalışacağız" dedi.

Basın yasası ve internet yasası ile ilgili üzerinde çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Basın İlan Kurumu bize yeni bağlandı. Özellikle Anadolu'da yayın yapan yerel gazetelerin sorunlarının çözümü ile ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapmamız gerekiyor. Resmi ilan ücretleriyle ilgili iki açıdan bakmak gerekiyor. Birincisi ilan ücret artışında bu para ilan verenin cebinden çıkacak. Diğer taraftan da gazetelerin ekonomik olarak rahatlaması. Dosyanızı da inceleyerek, bu konu üzerinde çalışıp sayın başbakanımıza konuyu götüreceğim. Medyada kriterlerin olması zaruri bir ihtiyaç. Biz bu standartları getirmek için çalışacağız. İnternet yasası ile ilgili daha önce yapılan çalışmalara ben de katılmıştım. Tıkanan noktalar olmuştu. Bu konuyu da tekrar ele alıp üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarete BGC yönetim kurulu üyeleri İhsan Bölük, Hakan Işıkkent, Mesut Demir, Caner Evyapan, Musa Öztürk de katıldı.

Musa Öztürk