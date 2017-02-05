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Bakan Çavuşoğlu'ndan 2 ilçeye müjdeli haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, proje ihalesi beklenen Gündoğmuş Entegre Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi ek bina yatırımları için sevindiren haberi verdi. Çavuşoğlu her iki yatırımın da 2017 yatırım programına alındığını ve en kısa sürede ihalelerinin yapılmasıyla çalışmaların başlayacağını aktardı.

Bakan Çavuşoğlundan 2 ilçeye müjdeli haber

05 Şubat 2017 19:36

Gündoğmuş ilçesinde yıllardır sağlık ocakları ile hizmet verildiğini dile getiren Çavuşoğlu, ilçenin hak ettiği yatırımlarla buluşmaya başladığını belirterek her iki yatırımla ilgili, "Gündoğmuş E3 Entegre Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi 50 yataklı ek binalarımız hükümetimizin bu yılki yatırım programına alındı. Özellikle Gündoğmuş ilçemiz için son derece önemli olan sağlık yatırımlarına ayrıca önem veriyoruz. İlçemize 81 yıldır sağlık ocağı dışında bir sağlık yatırımı gerçekleşmemiş ve yıllarca hemşehrilerimiz çevre ilçe ve Antalya merkezdeki hastanelerde hizmet almıştır. Sağlık Bakanlığımıza tahsis edilen 7.706.73 metrekarelik alana en kısa sürede yeni hastanemiz yapılacak ve Gündoğmuş Belediyemizin geçici olarak tahsis ettiği binayı yeni binaya taşıyacağız. Hemşehrilerimiz de en iyi şartlarda sağlık hizmetlerini alacak ve inşallah ilçelerinden çıkmak zorunda kalmayacaktır" dedi.

Sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla ilgili konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise, "Hızla gelişen Antalya'mız ilçeleriyle birlikte her alanda hizmet almaya devam ediyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya yatırımlarını Ankara’da takip eden milletvekillerimiz Antalya'mız için hemen hemen her gün yeni bir yatırım müjdesi veriyor. Bu yatırımlarımız da diğer yatırımlarımız gibi kısa sürede tamamlanarak inşallah hizmete girecektir. Ek bina ile 50 yatak daha eklenecek devlet hastanesi ile Kumluca ilçemizde eğitimde ve sağlıkta önemli bir merkez haline gelmeye devam ediyor. Yatırımların ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. 

Etiketler: 2 ilçeye müjdeli haber, Bakan Çavuşoğlu


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