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Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya müjde

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde hizmet veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan kararla Spor birimleri fakültesine dönüşüyor. Serik ilçesine de yeni işletme fakültesi açılacak.

Bakan Çavuşoğlundan Antalyaya müjde

24 Kasım 2016 11:04

Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı’nı Antalyalılarla paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın turizm ve tarımda olduğu gibi eğitimde de ilk sırada yer alması için çalışmaların sürdüğünü belirterek " Antalya son yıllarda hızla büyüyen şehirlerimizin arasında. Akdeniz üniversitemizde merkez ve ilçelerimizde eğitim birimleri sayısını arttırarak bu büyümeye eşlik ediyor. Büyüyen Antalya’mızın büyüyen üniversitesine yatırımlarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Yükseköğretim genel kurulunun aldığı kararla üniversitemiz bünyesinde Serik ilçemize yeni bir işletme fakültesi kurulacak. Mevcut Spor Yüksekokulu da Spor Bilimleri fakültesine dönüşerek hizmetine devam edecek. Antalya’mıza ve Akdeniz Üniversitesine hayırlı olsun ”dedi.
Konuya ilişkin konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise “Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya her alanda yatırımlarına hızla kavuşuyor. Antalya’mızın Ankara da güçlü bir şekilde temsil edilmesinin faydalarını her alanda yaşıyoruz. Genel seçimlerde verdiğimiz yatırım sözlerinin büyük bir kısmı bu sayede tamamlandı. İlçe ilçe yatırımlarımızı takip ediyoruz. Antalya’mızın eğitimin de baş şehri olması için gerekli çalışmalarımız projelerimiz var. Yeni işletme fakültesinin de her alanda büyüyen gelişen Serik ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi 


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