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Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, sosyal paylaşım sitesi İnstagram üzerinden “Bu adamlar nereye bakıyor” notuyla paylaştığı fotoğraf büyük beğeni toplarken, takipçiler Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin “Kızılelma” idealine baktığı yorumlarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlundan beğeni toplayan paylaşım

15 Mart 2018 04:01

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal paylaşım platformu İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çavuşoğlu, ekibindekilerle birlikte ciddi bir tavırla aynı noktaya baktığı fotoğrafın altına, “Bu adamlar nereye bakıyor” notunu düştü. Büyük beğeni alan kare, takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, Çavuşoğlu’nun Kızılelma’ya, Türkiye’nin 2023 hedeflerine, YPK\PKK’lı teröristlerin kaçışlarına baktığı gibi değerlendirmelerinde bulundu.

Etiketler: çavuşoğlu

 

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