NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni Heyeti Başkanı Milletvekili Koryun Nahapetyan'ın, Türkiye'nin DEAŞ'ı destekleyip desteklemediğini sorması üzerine Ermeni vekile tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar komşularıyla barış içerisinde yaşamaya çalıştığını belirterek, "Sorunuza çok teşekkür ediyorum. Bizim yurtta sulh, cihanda sulh anlayışımız bu Atatürk'ün cumhuriyeti kurarken söylediği bir ilke. Aynı şekilde komşularla en iyi ilişkileri sürdürme sorunsuz bir şekilde sürdürme anlayışımız devam ediyor. Bu sebepten yıllardır çok sorunumuz olmasına rağmen örneğin Ege'de anlaşmazlıklarımız var. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler çerçevesinde gerilimi arttırmadan devam ediyoruz. Bulgaristan'la ilişkilerimiz çok iyi. Ukrayna ile ilişkilerimiz mükemmel, Gürcistan'la ilişkilerimiz mükemmelin de ötesinde, hiç sorun yok. Rusya ile bir sorunumuz oldu. Ama biz Rusya ile ilişkilerimiz iyiyken de Suriye, Esad konusunda, Ukrayna konusuna tatlı düşündük, yine tatlı düşünüyoruz. İlkeli tutumumuz devam ediyor" dedi.

"Irak ve Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz"

Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını söylene Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ile ilişkilerimize baktığımızda, Suriye şuanda yönetilemiyor. Maalesef bir rejim 600 binden fazla insanı öldürmüş. Kimle ilişkileri iyi sürdüreceksiniz. Bizden kaynaklanan bir şey de değil. Arap baharıyla olmuş. Aynı şekilde Irakla bizim herhangi bir sorunumuz yok. Ama bizim Maliki döneminin mezhepçi anlayışıyla Irak'ı bu duruma getireceğini başından beri söylüyorduk. Biz hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Parçalanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"DAEŞ bizden nefret diyor"

Türkiye'nin DEAŞ'la etkin şekilde mücadele eden bir ülke olduğunu vurgulan Çavuşoğlu, "Şimdi sizin iddialarınıza gelince değişik görüşler içinde olabiliriz. Siz Ermenistan'dansınız ben de Türk'üm ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarımda da gördüm. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Bizim DAEŞ'e destek verdiğimizi nasıl söylersiniz? DAEŞ'e karşı şuanda aktif operasyonu sürdüren kim? Bugüne kadar hangi ülke DAEŞ terör örgütünün teröristini öldürmüştür. Sadece Başika kampımızda 700'den fazla DAEŞ terör örgütü mensubunu yok ettik. Siz diyorsunuz ki DAEŞ'e destek veriyorsunuz. DAEŞ bizden nefret diyor. Web sayfalarına bak Recep Tayyip Erdoğan birinci düşman ve ben dahil, onun yakın arkadaşları. İçeride ve dışarıda terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. İkincisi yabancı terör savaşçılar akımını biz durdurduk. 52 bin kişiye gişe yasağı koyduk. Bugüne kadar 4 in kişiyi yakaladık, geldikleri ülkelere iade ettik" şeklinde konuştu.

"Dürüst olmak lazım"

Türkiye'nin savaştığı terör örgütü DEAŞ'a destek vermesinin mantık dışı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de DAEŞ'le bağlantılı 2 bin kişi tutuklu. DAEŞ'in ideolojisinin öldürülmesinde en etkili kişiyiz. Bunlar dini suistimal ederek 125 ülkede insan devşiriyor. Biz de çağrıda bulunuyoruz bu teröristlere katılmayın, bunların İslam'la bir ilgisi yok diyoruz. Şimdi siz çıkıyorsunuz hiç de dürüst olmayan bir şekilde DAEŞ'e destek verdiğimizi söylüyorsunuz. Rusya ile aramız soğukken bunu Ruslar da dile getiriyordu. Ben de onlara şu öneri de bulundum. Sen benim dostumsun, tecrübeli bir dışişleri bakanısın. Bana söylediklerinle ilgili bir delil ver ben bugün istifa edeceğim. Ama bana bir delil veremezsen ben de bundan sonraki hayatını geçirmek için, tatil yapmak için Antalya'ya davet ediyorum dedim. O da bana dedi ki sen çok tecrübeli bir bakansın, Türkiye senden daha iyi bir bakan bulamaz o yüzden kalmanı istiyorum. Bu ne demek? Ellerinde bir delil yok demektir. Dürüst olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Ermenistanlı vekile dürüst olmadığını söyleyerek tepki gösteren Çavuşoğlu, "Sizi dinlediğimiz zaman sanki bir barış meleğisiniz. Ben size bir soru sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler kararnamesinde, sizin üye olduğunuz tüm kararnamelerde sizin Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğiniz yok mu? Karabağ'ı ben mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz. Buradan niye çekinmiyorsunuz. Size bir öneride bulunduk. Buradan çekilirseniz sınırları açarız dedik. Azerbaycan'a niye şart koyuyorsunuz dediniz. Biz de dedik ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz" dedi.

"Yakaladığımız, öldürdüğümüz PKK'ların içinde Ermeniler de var"

"Bugüne kadar sözde soykırım yalanını gündeme getiriyorsunuz" diyen Bakan Çavuşoğlu, soykırım iddialarının araştırılması için komisyon teklifine Ermenistan'ın 'hayır' dediğini belirterek, "Siz yalanı tercih ediyorsunuz. Kendinize güveniniz yok. Madem bilimsel bir çalışmaya inanmıyorsunuz yalanı tercih ediyorsunuz. Biraz önceki suçlamalarınızı reddediyorum. Tipik bir maalesef dürüstlüğe sığmayan yaklaşımın bir göstergesidir. Bu konudaki politikalarımız son derece nettir. Yakaladığımız, öldürdüğümüz PKK'ların içinde Ermeniler de var. Bunu da bilgilerine sunmak isterim" dedi.

