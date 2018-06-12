Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın FETÖ belası gerçeğini görmeye başladığını belirterek “Aynı şey Amerika için de geçerlidir. Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her tülü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ama sadece Münbiç'ten gitmeleri yetmez. Rakka'dan da göndereceğiz. Oldukları her yerden onları temizleyeceğiz. Sınırımızın karşısında bizim teröristlere tahammülümüz olamaz. Kandil'de de Kuzey Irak'ta da gerekeni yapıyoruz. Tertemiz yapacağımız sürece kadar tüm güçlerimizle peşlerini bırakmayacağız. Tertemiz olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Antalya’nın Alanya ilçesindeki seçim ofisini açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına hemşerileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı. Çavuşoğlu, yatırımlara sadece Alanya ve Antalya'da değil Türkiye'nin her noktasında devam edeceklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Biz bunları yaparken, diğer adaylar ne diyor? 'Yaptırmayız, yıkarız' çöpe atarız, ne gerek var, yurt dışında, ne işimiz var, Misakı Milli sınırları içinde kalalım, başkaları ne emrederse onu yapalım, gül gibi kıt kanat geçinelim’ diyorlar. Bu seçim 'Yapacağız' diyenlerle 'Yıkacağız' diyenlerin arasında geçecek bir seçimdir. Bu seçim terörle mücadele edenlerle, teröristleri hapishaneden çıkarmak isteyenler arasında bir seçimdir. Bu seçim Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçimidir. Türkiye'mizin 2 asır sonrasını dizayn edecek bir seçimdir. Bu seçim basit bir seçim değildir. Bu seçim 1950'de çok partili siyasi döneme geçtikten sonraki siyasi anlamda önemli bir seçimdir. Yeni bir sistem geliyor, bu seçimle" diye konuştu.

“Türkiye olarak kimsenin karşısında boynu bükük durmuyoruz”

Türkiye'nin büyümesi noktasında rahatsız olanların olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bizden neden rahatsızlar, çünkü herkes sussa Kudüs davasında Türkiye susmaz. Türk milleti susmaz, Recep Tayyip Erdoğan susmaz. Zalimlere karşı 'Sen zalimsin' diyebilen, 'Belki sen büyüksün ama sen beni baskı altına alamazsın, senden korkmuyorum' diyen bir lider var. Dünya 5'ten de büyüktür, diyen bir lider var. Çünkü artık Türkiye olarak kimsenin karşısında boynu bükük durmuyoruz. Önümüze çıkan engelleri aştıkça nasıl bir millet olduğumuzu hatırlamaya başladık. Bir taraftan kalkınma, büyüme, dik duruş, diğer taraftan da zorluklar çıktıkça ve zorlukları aştıkça da nasıl bir millet olduğumuz hatırlamaya başlamamız. Kendimize olan güvenimiz gelmeye başladı. Bundan da rahatsız oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Kandili de dümdüz ederiz”

Hükümet olarak yaptıkları projeleri başka bir partinin yapmasının imkansız olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye'de devasa ve ulusal projeleri hayata geçirecek başka bir parti ve lider yok. Onlar hayal bile edemezler. 2023 hedefleriyle ilgili somut bir proje ortaya koyan var mı? Yok. Terörle mücadele konusunda kararlı başka bir parti, lider görüyor musunuz? Biz terörle mücadele ederken ne diyorlar; ‘o çıksın, bu çıksın, bunu, onu yapacağız’. Yani Türkiye'yi deviremedikleri zaman ya darbe peşinde oluyorlar ya da teröristlerle beraber oluyorlar ama Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, 'Topunuz gelin, alayınız gelin, hep birlikte gelin. Çukurlara da gömeriz, inlerine de ineriz. Sınırın ötesinde de tepelerine bineriz. Kandili de dümdüz ederiz” ifadelerini kullandı.

“FBI soruşturma başlattı "

Terörle mücadelede PKK ve FETÖ'nün sınır ötesinde de peşinde olduklarını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, “Enselerinden tutup tutup ülkeye getiriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar teröristlere her yerde hesap soruyoruz. Peşlerini bırakmayacağız, rahat ettirmeyeceğiz. Almanya da şimdi anlamaya başladı. Anlatıyorduk. Bu Der Spiegel’de yazan yazarlarla ve araştırmacılarla da konuştuk. ‘PKK'ya da yüz verdiniz, şimdi kontrol edemiyorsunuz’ diyoruz. ‘Yarın FETÖ belası daha büyük bir bela olarak karşınıza çıkacak’, diyoruz. Şimdi biraz araştırınca gerçekleri görmeye başladılar. Türkiye karşıtlığı bunların kör etmiş gözlerini. Nasıl olsa Türkiye aleyhine ise iyidir diyorlar ama biraz araştırdılar ve tehlikeyi gördüler. Aynı şey Amerika için de geçerlidir. Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her tülü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ama sadece Münbiç'ten gitmeleri yetmez. Rakka'dan da göndereceğiz. Oldukları her yerden onları temizleyeceğiz. Sınırımızın karşısında bizim teröristlere tahammülümüz olamaz. Kandil'de de Kuzey Irak'ta da gerekeni yapıyoruz. Tertemiz yapacağımız sürece kadar tüm güçlerimizle peşlerini bırakmayacağız. Tertemiz olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya Milletvekili ve 27'nci dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, Canbey Çetin, Hasan Kerem Ünsal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.