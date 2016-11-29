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Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde Lübnan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlundan Lübnana önemli ziyaret

29 Kasım 2016 14:27

Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan’a Dışişleri Bakanı düzeyinde yaklaşık beş yıl aradan sonra yapılacak bu ziyarette, Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni hükümetin kurulması süreci bağlamında Lübnan’a verdiğimiz destek vurgulanacaktır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Lübnan’daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nabih Berri, Geçici Başbakan Tammam Salam, Atanmış Başbakan Saad Hariri ve Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile biraraya geleceği belirtilerek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü vurgulandı.  


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