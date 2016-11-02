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Bakan Çavuşoğlu'ndan Obama'ya avans

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya liderlerinin ağırlandığı Antalya'da şimdi golfün liderlerinin ağırlanacağını belirterek, "Burada dünya liderleri golf oynadı. Sadece ABD Başkanı Obama oynamadı. O da görev süresi bittiğinde geleceğini söyledi. Benimle golf oynarsa 4 sayı avans vereceğimi kendisine ifade ettim" dedi.


02 Kasım 2016 11:30

Bir hafta boyunca dünyanın en tanınmış golfçülerini ağırlayacak olan ‘Turkish Airlines Open 2016’, 3 Kasım’da start alıyor. Turnuvanın favorisi ise Willet ve Westwood olarak görülüyor. Turnuvayla ilgili basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya liderlerinin ağırlandığı Antalya'da şimdi golfün liderlerinin ağırlanacağını belirterek, "Burada dünya liderleri golf oynadı. Sadece ABD Başkanı Obama oynamadı. O da görev süresi bittiğinde geleceğini söyledi. Benimle golf oynarsa 4 sayı avans vereceğimi kendisine ifade ettim" dedi.
Dünyanın en önemli golf turnuvalarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek ‘Turkish Airlines Open 2016’, ile ilgili olarak turnuvanın hayata geçirileceği Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta düzenlenen basın toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve turnuvada mücadele edecek Danny Willet ve Lee Westwood’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kalyoncu: "Tüm oyunculara başarılar diliyoruz"
Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böylesine prestijli bir turnuva çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliği ile seçkin bir spor branşı olan golfe sağladığımız destekten ötürü oldukça mutluyuz. Geçtiğimiz üç yılda büyük bir uyum içinde hayata geçirdiğimiz organizasyon gibi destek sağladığımız diğer spor dallarıyla da devam ettirdiğimiz başarılı entegrasyon bizler için son derece önemli. Dünya genelindeki tüm golfseverlerin gözünün kulağının Antalya’da olacağı turnuvanın tüm hafta süresince inanılmaz bir heyecan şölenine sahne olacağına olan inancımızla Türk Hava Yolları ailesi olarak tüm oyunculara bu büyük rekabette başarılar diliyoruz” dedi.

Ağaoğlu: "En çekişmeli turnuva olacak"
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, “Bu hafta Antalya’da son derece yüksek tempolu ve heyecan içerisinde geçecek günler bizleri bekliyor. Tüm yıl bu turnuvayı bekledik. Bugüne kadar gerçekleşen turnuvalar içerisinde görünen o ki en çekişmeli geçeni bu turnuva olacak” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: "Obama gelecek"
Bakan Çavuşoğlu ise Antalya'nın bir dünya ülkesi olduğuna dikkat çekti. Kısa bir süre önce Dünya liderlerini ağırladıkları Antalya’da golfün usta isimlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Birçok lider burada golf oynadı, sadece ABD Başkanı Obama oynamadı ama başkanlık dönemi sonrasında gelmeye karar verdi. Benimle oynarsa ona 4 sayı avans vereceğimi ifade etmiştim" şeklinde konuştu.
Türk Hava Yolları'na ve Golf Federasyonu’na bütün dedikodulara rağmen dünyanın en önemli isimlerini Antalya'da buluşturması nedeniyle teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın sadece golf değil futbolu ve basketbolu da desteklediğini, uçuş destinasyonları açısından da üst seviyede olduğunu vurguladı.

"Montgomeri’nim borcu var"
Bakan Çavuşoğlu, “Bu anlamda THY Başkan ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum son derece mükemmel bir ev sahipliği yaptığı için. Golf Federasyonu'na da teşekkür etmek istiyorum, Başkan Ağaoğlu kendini bu işe adamış ve inanmış bir kişi. Avrupa turnuvasını Türkiye’ye getirmek için son derece başarılı bir performans gösterdi. Kendisi tekrar seçildi üye olmadığım için oy vermedim ama golf oyuncusuyum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum kendisi futbolcu ama diğer spor dallarını da destekleyen bir kişi. Sayın Başbakan ve Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç, pazar günü buraya gelmeyi planlıyor. Ben de golf oyuncusuyum 6 yıl önce oynamaya başladım, artık turnuvalarda oynamak için geç kaldık ama ileri yaşlardaki turnuvalara katılmayı düşünüyorum. Montgomeri’yi buradan uyarıyorum kendisini bir kere yendim bir akşam yemeği borçları var bana” diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, golf destekçisi olmasına rağmen her türlü sporun desteklenmesi taraftarı olduğunun da altını çizdi.

"Dünyanın en güzel ili İstanbul"
Futbolda kendi ili olan Antalya’yı desteklediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Antalya dünyanın en güzel ikinci ili. Çünkü birincisi İstanbul. Antalya’da çok önemli etkinlikler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. EXPO’yu tamamladık, ama alanı ve ülke bahçelerini daimi olarak koruyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Lee Westwooo ve Danny Willett, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
3-6 Kasım tarihlerinde Antalya; Dubai’deki final öncesi oldukça önemli olan turnuvada 78 golfçünün 7 milyon dolarlık toplam ödül için girişecekleri kıyasıya rekabete sahne olacak.

29 yaşındaki Masters Şampiyonu İngiliz golfçü Willet, Race to Dubai sıralamasında şu an ikinci sırada. Turnuvada Willet’in yanı sıra Ryder Cup şampiyonları Lee Westwood ve Andy Sullivan da yer alıyor. Dünya golf kamuoyunun dikkatini bu yıl da Antalya’ya çeken diğer iki önemli isim ise; Turkish Airlines Open 2013 ve 2015 şampiyonu Fransız oyuncu Victor Dubuisson ve turnuvanın 2014 şampiyonu Amerikalı oyuncu Brooks Koepka. Bu hafta Antalya’da gerçekleşecek turnuvanın bir sonraki ayağı Güney Afrika Nedbank Golf Challenge olacak; sezon finali ise Dubai’deki DP World Tour Şampiyonası ile son bulacak.
Bugün dünya çapındaki en önemli golf etkinliklerinden biri olarak addedilen organizasyonun 2013 yılından bu yana isim ve ana sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları, önümüzdeki iki yılda da turnuvaya sağladığı sponsorluk desteğini sürdürecek. Küresel taşıyıcının golf sponsorluğu kapsamında yer alan bir diğer önemli etkinlik; ‘The Turkish Airlines World Golf Cup’ ise, tüm dünyadan 7500 amatör golfçünün katıldığı, finalde ise bu rakamın 100’e indiği, dünyanın en büyük amatör golf şampiyonası olma özelliğini taşıyor. 

Cafer Eser - Sabri Çağlar

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


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