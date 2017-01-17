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Bakan Çavuşoğlu’ndan Ortaköy saldırganı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına ilişkin, "Titiz bir çalışmayı yürüttüler ve teröristi özellikle de canlı yakaladılar ki bu saldırının arkasında ne var bunu daha iyi öğrenebilelim" dedi.

Bakan Çavuşoğlundan Ortaköy saldırganı açıklaması

17 Ocak 2017 17:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Suriye barış görüşmelerine terör örgütü gruplarının katılmasına karşı çıktıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bu konudaki hassasiyetlerini Rusya’nın çok iyi bildiğini ve Rusya’nın böyle bir ısrarının olmadığını kaydetti. 

Terör örgütleri ile müzakere yapılamayacağını daha önceden de söylediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Terörü bırakan, teröre bulaşmamış, ülkenin birliği ve beraberliği için bir çizgide olan herkes sistemin içinde olabilir. Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersine terör gruplarını yok etmemiz lazım, DEAŞ’ı da yok etmemiz lazım. Bu terör örgütleri faaliyetlerine devam ederse gelip bizi vuruyor, başka ülkeleri de vurabiliyor. Bu seneki terör saldırılarında da, geçen seneki Ankara’daki terör saldırılarında da gördük ki bu teröristler, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Suriye’deki YPG kamplarından geliyor. DEAŞ’ın içinden gelenler ayrı. Yer yer bunların da işbirliği yaptığını görüyoruz, bunların hepsinin koordinasyonunda da FETÖ’nün parmağı olduğunu da görüyoruz. Bu terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Terör örgütleri masada olamaz" diye konuştu.

Reina saldırısının arkasında yabancı bir istihbarat örgütünün olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bu konu tüm boyutlarıyla beraber İçişleri Bakanlığımız, istihbaratımız, ilgili kurumlarımızın işbirliği çerçevesinde inceleniyor, takip ediliyor. 39 kişiyi katleden bu terörist yakalandı. Elbette buradan elde edilecek bilgiler vardır. Tüm bu konudaki açıklamaları İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yapar, emniyetimiz yapar, polisimizi yapar, istihbaratımız yapar. Bırakalım bu çalışmalar tamamlansın, arkadaşlarımız da sizleri bilgilendirsin. Ben başta çok değerli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu ve emniyet teşkilatımızı, istihbaratımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Titiz bir çalışmayı yürüttüler ve teröristi özellikle de canlı yakaladılar ki bu saldırının arkasında ne var bunu daha iyi öğrenebilelim." 

Abdullah Sarıca


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