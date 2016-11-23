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Bakan Çavuşoğlu’ndan turizmcilere kredi müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile KOBİ ve bu kapsamın dışındaki otellerin kredi sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlundan turizmcilere kredi müjdesi

23 Kasım 2016 13:44

Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Kredi Garanti Fonu’na sağlanan yeni hazine desteği ile turizm sektörüne bir kez daha önemli bir destek verildiğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, yeni KGF destek modeli hakkında, "Turizm destek paketlerimiz ile yıl boyunca turizmcilerimize destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Turizmcilerimizi zor günlerinde yalnız bırakmamak için şimdi bir başka müjdeyi paylaşıyoruz. 1991 yılından itibaren ülkemizde çalışan KGF’ye hazine desteği sunarak otelcilerimize kolay kredi imkanları sağlayacağız. Bu sayede teminatı KGF olmak üzere 750 ve üzeri yatak kapasiteli otellerimize işletme kredisi adı altında kullandırabileceğiz" dedi.

KOBİ tanımına uyma şartı
Krediye başvuru yapacak işletmelerin iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun da bulunmaması gerekmekte. Borçlar yapılandırıldığı takdirde kredi verilebilecek. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlanabilecek. Kredi başvurusu yapan her bir yararlanıcımız için kefalet limiti KOBİ tanımına uyan yararlanıcılarda azami 3 milyon dolar, KOBİ tanımı dışında kalanlar için ise bu rakam azami 50 milyon dolar olmak üzere protokol ile belirlenecektir. İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, azami 5 yıl olacaktır. Yatırım kredilerinin vadesi ise asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olacak" diye konuştu.

"Otellerin sorunu çözülecek"
KOBİ tanımına uyan işletme sahiplerinin KGF kapsamında kredi kullanması gerektiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu "750 yatak ve altı KOBİ kapsamında otellerdir. Dolayısıyla bu oteller bankalara gittiklerinde 'KGF kapsamında kredi kullanmak istiyorum' dediklerinde zaten mevcut düzenlemeyle kredi kullanabileceklerdir. Ancak bu çok bilinmediği için turizmcilerimiz sadece bankalardan kendi teminatlarına göre kredi başvurusunda bulunuyorlar. Çoğu zaman da krediler reddediliyor. Niye reddediliyor, bilançolar çok kötü, sadece bilançoya bakmayın diye sürekli bankacılara söylüyoruz. Bütün bu sorunlarımızı geçici de olsa KGF hafifletecek, belki de birçoğumuzun sorununu çözecektir" dedi.


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