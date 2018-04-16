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Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmde fiyat uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik yaptığı operasyonun ardından bazı acente ve tur operatörlerinin fiyat indirimi iddialarıyla ilgili, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

Bakan Çavuşoğlundan turizmde fiyat uyarısı

16 Nisan 2018 10:28

Bakan Çavuşoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı saldırının ardından bazı uyanık tur operatörleri ve acentelerin algı operasyonu yaparak fiyat indirimine gitmek istediklerine dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyondur. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin” dedi. 

Acentalara da seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah” diye konuştu.  

Rıza Yanık
 

 

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