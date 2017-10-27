Bakan Çavuşoğlu'ndan Yesemek için lobi sözü

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Gaziantep’e gelen Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Yerelden Evrensele Gaziantep” tanıtım programına onur konuğu olarak katıldı. Çavuşoğlu, Gaziantep’i ve Büyükşehir Belediye Başkanı a Şahin’in çalışmalarını övdü, uluslararası çalışmaları destekleyeceğinin sözünü verdi.

"Üretken, çalışkan ve girişimci"

Gaziantep’e ne zaman gelse huzur bulduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Burada bir uyum, birlik ve beraberlik var. Bunu şehrin tüm dinamikleri arasında görüyorum Biz de Ankara’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le uyumlu çalışıyoruz. Bir şehrin 6,5 milyon dolar ihracata katkı sunması takdire değerdir. Komşu ülke Suriye ve Irak’ta yaşanan sorunlara rağmen Gaziantep’in üretken, çalışkan ve girişimci insanların gayretiyle bu rakama ulaşıldı. Artık, uluslararası ilişkilerde çok aktör var, sadece bakanlık çalışanlarıyla girişimci ve insanı bir dış politika uygulanamaz, dış politika kariyer diplomatların yürüttüğü politikadan çıktı" dedi.

"Kardeş şehir ilişkilerini hafife almayın"

Yerel yönetimlerin birçok ülkede kurduğu dostluklar, kardeş şehir ilişkileri, yerel yönetimlerin üye olduğu uluslararası platformlardaki etkinlikleri, ülkemizin yurt dışında görünürlüğünü ve itibarını artırıyor, ülkemizle ilgili olumlu izlenimler oluşturuyor. Bu anlamda Gaziantep ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, takdir edici çalışmalar yürütüyor. Her temasın ülkeye mutlaka bir getirisi var. Kardeş şehir ilişkilerini hafife almayalım. Ben 15 yıldır kardeş şehir ilişkilerinin ülkeye katkılarını gördüm.

"Euroliza büyük ödülü Gaziantep alacak"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen Europliza büyük ödülünü almak için ardı ardına ödül almak kolay değil. Şu ana kadar büyük ödülü alan İstanbul, Ankara ve Bursa var. Dördüncü şehrimiz Gaziantep olacaktır. Büyük ödüle aday olabilmek için önce flamayı, bayrağı ve plakayı almak önemlidir, AB Parlamenter Meclisi Başkanlığı yapmış olan bir kardeşiniz olarak Gaziantep ödül için başvurduğu gün bizzat lobisini ben yapacağım. Yesemek dahil olmak üzere Gaziantep’imizin kültürel zenginliklerini UNESCO kalıcı kültürel mirası olarak kaydedilmesi için gerekli lobi çalışmaların tüm arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz. Gazi şehrimize geldim zaman geleceğimize yönelik umutlarım bir kez daha arttı, şehrin yaptığı çalışmalar ve ülkemize kazanımlarını gördükçe gurur duydum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere çalışma arkadaşların, meclis üyelerine, ilçe belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Şehrin altyapı güçleniyor, şehir güzelleşiyor, yatırımlar artıyor” dedi.

Bölgede yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı Gaziantep’in büyük bir sınavdan geçtiğini sözlerine ekleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bölgedeki gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Şehirlerarası rekabeti fark ettik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Gaziantepli olarak gördüklerini belirterek, “Şehrimizin yerelden evrensele gelenekten geleceğe yönelik çalışmaların her noktasında yanımızda oldunuz. Gaziantep herhangi bir şehir değil. Dünyanın en eski 20 medeniyetinden biri, Hitit, Roma, Osmanlı, Selçuklu’yu bağrında yaşattık. Dünya barışı ve dünyanın kalkınması için en önemli hat olan tarihi İpek Yolu’nun odak şehriyiz. Kalkınma ve demokrasi yerelden başlar anlayışıyla çalışmalara başladık. Şehirlerarası rekabetin olduğunu, şehirlerin kendi arasında rekabete ettiğini gördük. Bu şehrin en güçlü tarafı, 150 bin çalışanıyla 5 Organize Sanayi Bölgesiyle ticaret ve sanayi odamızdır. Bir diğer gücümüz, kültür ve turizmidir. Gaziantep’in insanlar neden gazi şehre gelmesi gerektiğini şehre geldiğinde nereye gidip nerede ne yemesi gerektiği üzerindeki gücümüzü, uluslararası alana taşınmasını gerektiğini gördük. Küreselleşme sanayileşme ve şehir yarışları bize bunu emrediyor. Yemeklerimizi kendimiz yapıp kendimiz yediğimiz zaman hiçbir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı..

"Kardeş şehirlerimizle ilişkilerimiz kağıt üzerinde değil"

Şahin, kendisinden önceki dönemde Asım Güzelbey’in belediye başkanlığı döneminde başlayan kardeş şehir projesini hızlandırdıklarını anlatarak, "Kardeş şehir sayısını arttırdık. Her kıtadan kardeş şehirlerimiz var. 22 kardeş şehrimiz var ve bu kardeş şehirlerle kağıt üzerinde değil, öğrenci değişiminden tutun da kültürel aktivitelere kadar ortak festivaller düzenleyerek çok güçlü işbirliği kuruyoruz" şeklinde konuştu.

"Desteğimizle AB europliza büyük ödülünü alacağız"

Şahin, Güneydoğu'daki turizm açısından iddialı olduklarını ifade ederek, "Dünya Belediyeler Birliği Batı Asya ve Ortadoğu Başkanlığı bize geçti. Antalya kadar olmasa bile bölgemizde turizm bakımından iddialıyız. Europliza ödülünü alarak AB’ye girmiş bir şehiriz. Üç yıl önce plaketimizi aldık, geçen yıl bayrağımızı aldık, bu yıl diplomamızı aldık, gelecek yıl büyük ödülünü alacağız. Sizin desteğinizle AB Europliza büyük ödülünü alacağız" dedi.

"Raporlar tamamlanır tamamlanmaz lobi çalışmaları başlayacak"

Şahin, "Çeşitliliği ve lezzetiyle Gaziantep mutfağı dünyanın başkenti durumdadır. Gaziantep, gastronomi dalında, UNESCO’nun "Oluştucu Şehirler Ağına" girdi. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi ve Zeugma’yı bu iki kültür mirasını sizin desteğinizle kalıcı listeye almak istiyoruz. Kültür Bakanlığı öneriyor ama bu noktada Dışişleri Bakanlığı çok önemli, UNESCO da nasıl yolumuzu açtıysanız, Hem açık hava müzesi hem de dünyanın ilk atölyesi olan Yesemek’i, bu kültürü hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Alan çalışması tamamlandı, 7 Kasım’da Yesemek’te uluslararası bir sempozyum yapıyoruz. Raporlarımızı tamamlar tamamlamaz da hemen lobi çalışmasını başlatacağız. Lobi çalışmasında en büyük gücümüz sizsiniz. Büyükelçiler noktasında bize destek verirseniz Roma ve Hitit medeniyetinin en büyük eserini kültürel mirasımıza katacağız. Nasıl Diyarbakır surları UNESCO kalıcı listesine alındıysa Gaziantep’in Çingene Kızı’nın bakışları nasıl simge olduysa Yesemek’i uluslararası kültürel mirasına katmak istiyoruz" diye konuştu.

"Gaziantep modeli dünya barışına örnektir"

Şahin, "Kalkınma hamlesi bakımından 2023 hedefine en yakın şehir Gaziantep olacak hedefini birlik ve beraberlikle ulaşacağız, bu şehirde uyum var huzur var, kardeşlik var. İhracatta Ankara’yı geçerek 5’inci sıraya yükseldik. Uluslararası alanda bir Gaziantep modeli oluşturmuş, bir şehiriz. Dünya Bankası’nın raporunda Dünyada rekabet etme gücü bakımından 7’inci şehir olarak geçtik, yerelden evrensele bir Gaziantep modelini dünya barışına dünya kalkınmasına örnek göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve başkan Şahin birbirlerine hediye verdi. Toplu fotoğraf çekimi sonrasında Meclis fuare alanındaki Europrıze Ödülleri gezildi.