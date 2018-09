Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a darbeci mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasını açtı. Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemizde Yunanistan temsilcileri burada görev yapan tüm personeller bize emanettir ve bizim misafirimizdir. Yunanistan’ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler bizim ülkemizde barınamaz" derken, konuk Bakan Nikos Kocias da "Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir" diye konuştu.

İzmir Yunanistan Başkonsolosluğunun Alsancak Kordon’da bulunan binasının açılış töreni için ilk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias konsolosluğa geldi. Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılanan Kocias, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. İki bakan selamlaşmalarının ardından binanın açılış kurdelesini kesti.

İki bakan ardından gazetecilere ortak açıklama yaptı

Kurdele kesilmesinin ardından iki bakan daha sonra gazetecilere bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos’u ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan coğrafya ve tarihin kenetlediği iki ülkedir. Bu iki medeniyetin izlerini birlikte taşıyoruz. Nikos’un her zaman söylediği gibi Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız miraslar bulunuyor. Gelirken baktım bilgilere ortak 5 bin kelimemiz var. Bütün bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde iş birliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Nikos’un da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var, fırtınalı günler yaşıyoruz; ama sonuçta sağduyumuz, iki tarafta da işbirliği ve diyaloğu temel olarak görmemizi sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Aralık ayında Yunanistan’ı ziyaret etmesi ilişkilerimizi yeni bir dönüm noktası getirdi. Bu ziyaret 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Yunanistan ile ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesine çıkardık" şeklinde konuştu.

"Yunanistan’ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler bizim ülkemizde barınamaz"

Son toplantıyı İzmir’de gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bir sonraki toplantıyı da inşallah Atatürk’ün doğum yeri olan Selânik’te gerçekleştireceğiz. İzmir ve Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi var. Biz bağlarımızı somut projelerle de güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle İzmir ve Selanik arasındaki feribot seferleri bir an önce başlaması için çalışmalar devam ediyor. Aynı şekilde İstanbul ve Selanik arasında tren yolu projemiz var. Kendi aramızda bazı konularda görüş ayrılığımız sır değil; ama Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma konusunda her zaman çifte standarttan uzak durarak hatta eleştirerek destek oldu. Yunanistan Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir’de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcileri burada görev yapan tüm personeller bize emanettir ve bizim misafirimizdir. İki ülke içinde misafirin önemli bir yeri vardır. Burada İzmir’de ve ülkemizde sadece Yunanistan’ın hayrına olan insanlar bulunabilir. Yunanistan’ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler bizim ülkemizde barınamaz" diye konuştu.

"Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz, misafir etmiyoruz"

Yunan Bakan Nikos Kocias da iki ülke arasında mevcut olan bazı sorunlara rağmen Bakan Çavuşoğlu ile birlikte işbirliği, birlikte çalışabilme olanaklarını bulabildiklerini, esasında bu binanın yeniden yapılanması ve restorasyonu iki ülke arasında yeniden yapılanmasının başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi.

Bakan Kocias, "Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak, dayanarak iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Nikos Kocias, "Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa'daki ortak yönelimimiz de. Her zaman belirtmiş olduğum bir husus var o da AB'ye bir Türkiye her zaman Yunanistan'ın menfaatine olacaktır. Türkiye'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa süre Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır. Türkiye tabii ki AB ile mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini hak eden bir ülke. İmzalanan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi son derece önemli" dedi.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan