Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Zeytin Dalı' operasyonu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.

"YANIMIZDA OLMAYAN GÖLGE ETMESİN"

Çavuşoğlu ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili, BM dahil tüm taraflara bilgi verildiğini belirterek, "ABD'den somut adımlar görmek istiyoruz. Harekâtı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz. Yanımızda olmayan, gölge etmesin" dedi.